馬英九PO「肯定賴清德放棄台獨」2度被他阻止 蕭旭岑：這一年我們關係非常不好

前馬英九基金會執行長蕭旭岑。（記者朱沛雄攝）

前總統馬英九指控前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占，馬英九基金會今天向檢方提起刑事告訴。蕭旭岑受訪坦言，「我承認這一年來跟馬總統的關係非常地不好」，因為馬半年內兩度要發「肯定賴清德放棄台獨立場」的臉書被他阻止，如果發出去，全世界都會知道馬英九有問題。

蕭旭岑表示，馬英九感受到行動受到限制，是因為認為很多事情他不讓馬做。例如馬英九去年5月要發文肯定立法院長韓國瑜去祭孔，但事實上是109年，因此他不讓馬發，馬非常生氣。再來是去年8月和今年1月，馬要發「肯定賴清德總統放棄台獨立場」，他們為此大吵一架，他直言賴清德沒放棄台獨立場，但馬說看YouTube有。

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蕭旭岑說，還有周美青說馬英九不能再有公開活動，他告知馬英九，馬也大怒，「你是聽他的還是聽我的？」他說：「對不起，我聽醫生的，我是你的幕僚，我要負責你的公眾形象。如果對你公眾形象有損的事情，就算你堅持，我也不會同意」，因此跟馬英九有非常激烈的衝突。

蕭旭岑說，馬英九問金溥聰：「你要聽周美青的還是聽我的？」他身上也發生過一模一樣的對話，他今天會告訴馬英九聽醫生的，而且他認為周美青是對馬英九好。還在馬英九身邊的時候，他會希望馬英九不要做出錯誤的決定，傷害別人、傷害自己。「說實話，他現在做的事情深深地傷害跟我的家人，但知道他已經不是以前的他」。

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