王光慈母親舉報馬辦「職場霸凌」 馮賢賢：曾領教過金溥聰的狠毒

前公視總經理馮賢賢。（資料照）

馬英九基金會「茶壺風暴」延燒，前執行長王光慈的母親今（29日）發出給馬英九的公開信，稱女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，致重度憂鬱尋短，為守護女兒已向勞動局舉報霸凌。對此，前公視總經理馮賢賢回憶，她在公視曾領教過金溥聰的狠毒與目無法紀，政治侵害對公視造成的寒蟬效應與改革受挫至今未翻頁。

馮賢賢在臉書發文表示，王媽媽在信中提到王光慈被馬英九掐脖子並因此送醫，還有被迫下跪磕頭導致額頭腫脹受傷，看來這些事確實曾發生。那些讚美金溥聰有情有義的人，別太入戲，以至於忘記了「人設」與「人品」的差異。金溥聰現在以導演、編劇兼領銜主演的多重角色在展現他的「人設」。「人設」是水仙花自我投射的美好形象。「人品」是另外一回事。

請繼續往下閱讀...

馮賢賢指出，她曾在公視整整一千天領教過金溥聰的狠毒與目無法紀。因他幕後操盤造成的訴訟高達九個，金溥聰全敗。但政府及公視因他的惡搞付出龐大訴訟費用，而政治侵害對公視造成的寒蟬效應與改革受挫至今未翻頁。

馮賢賢再指，除了侵害媒體，還有大批民進黨官員及幕僚遭到司法迫害，這是馬金體制在台灣民主歷程中製造威權復辟的可恥黑暗時代。幫國家成功處理南科減振的國科會副主委謝清志被誣陷圖利，身心受盡折磨即是一例。

馮賢賢回憶，金溥聰當年送進公視一批又一批的打手董事，只有「怎樣，我就拳頭大」的惡行惡狀，在居於絕對優勢下連鬥爭都搞到亂七八糟，以至於金溥聰自己承認「灰頭土臉」。

某次這些打手試圖違法撤換董事長，從晚上八點開會到凌晨三點多連續鬥爭七、八小時，結果因法律上站不住腳而鳴金收兵，這群人包括政大法律系的廖元豪。大家以為他們是有多厲害？她怒批，金和他的黨羽不過就是握有權力，以為可以殺人放火隨便亂來的一群擁有博士學位的無良小混混。

馮賢賢稱，2008第一批被送進來的增補董事裡，有個老是一身白衣白褲的傢伙。他開會總是遲到早退，從未提出過任何對公視治理有益的高見。有一次，此人開會又遲到，董事們推舉他做某委員會召集人，這位白衣仔當仁不讓地說，「別的我不知道，不過我在文化界，講話是有神聖性的」。

她怒轟，金溥聰送進公視的，就是這種瘋子。眼睛長在頭頂上，能力低到腳底板。她說，「我們就繼續看戲吧，這個被褒為「有情有義」、「最後的武士」的傢伙，最後會把馬英九搞成怎樣，劇情一路歪樓，不會照他的劇本走的」。

馮賢賢說，一個沒有了絕對權力的小惡棍，是能有多厲害？他執導的戲還沒演到一半，已經完全失控，如鄉民所言殺到血流成河。真實的金小刀，就在這血流成河的失控劇情中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法