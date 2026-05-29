盧秀燕被質詢反嗆議員狡猾 何欣純揭這2點「恕我不能認同」

何欣純指，就算卸任在即，也不代表盧市長可以擺爛。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕日前被民進黨議員陳俞融質詢政見大跳票，竟反嗆「妳也政見進度零」，更批陳狡猾掩飾未爭取建設，民進黨議會黨團今要求盧秀燕為甩鍋議員及不尊重議會道歉，但盧秀燕拒回應；民進黨台中市長參選人、立委何欣純指出，面對議員質疑時，盧秀燕不敢正面回應，還反嗆議員，「這種傲慢、卸責的態度，恕我不能認同」。

何欣純指出，盧秀燕任期進入尾聲，但許多台中重要建設至今仍進度落後、問題重重，從捷運藍線、台中巨蛋、台中國際足球園區到市政路延伸工程第二期等等，市民關心的重大建設，在盧市長手裡通通延宕，讓大家的期待一次次落空。就算卸任在即，也不代表盧市長可以擺爛，更不能把台中未來當成政治生涯的墊腳石。

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何欣純說，但盧秀燕在面對議員質疑時，非但不敢正面回應，還反過頭來嗆議員，「這種傲慢、卸責的態度，恕我不能認同」。

何欣純說，盧市府已經空轉了8年，接下來，就讓何欣純來承擔，她絕對會配合議員監督，讓好的建議都能落實，讓台中持續進步。

台中市府僅回應，盧市長在議事現場就相關問題進行說明及釐清，均係針對質詢內容回應，並無違反議事規則情事；針對藍線進度，捷運工程局強調，藍線全線機電工程去年即已開工，土建工程今年即將動工；研考會另指出，市長15項幸福政見共列管272項行動方案，整體272項政策實現率平均99.6%。

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