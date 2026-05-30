為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    戰情室開會2小時仍未做決定 白宮：川普堅守伊朗協議紅線

    2026/05/30 08:25 即時新聞／綜合報導
    美國近期與伊朗展開談判，外界關注何時能正式達成協議，美國總統川普稍早雖稱與官員在白宮戰情室召開會議，但有匿名官員透露，在戰情室的會議開了約2小時，川普仍未針對協議做出最終決定。（路透）

    美國近期與伊朗展開談判，外界關注何時能正式達成協議，美國總統川普稍早雖稱與官員在白宮戰情室召開會議，但有匿名官員透露，在戰情室的會議開了約2小時，川普仍未針對協議做出最終決定。（路透）

    美國近期與伊朗展開談判，外界關注何時能正式達成協議，外媒雖陸續有消息傳出雙方即將達成協議，不過根據最新消息，美國總統川普稍早雖稱與官員在白宮戰情室開會，但有匿名官員透露，在戰情室的會議開了約2小時，川普仍未針對協議做出最終決定。

    川普週五在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文重申，伊朗必須承諾永久放棄發展核子武器，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）必須立即開放且不收取任何通行費，同時也必須立即清除所有水雷，這樣一來美方就會解除對其港口的海上封鎖。

    川普也提到，他將召集幕僚在戰情室（Situation Room）開會，並會針對是否與伊朗簽署停戰協議做出最終決定。

    伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）則透過聲明重申，伊朗與美國之間仍在持續交換訊息，但目前尚未達成最終共識，強調伊朗要觀察美方會否真正履行承諾。

    不過根據《紐約時報》報導指出，有美國政府匿名官員透露，雖然總統川普暗示將會做出最終決定，但在戰情室的會議持續了約2小時，川普仍未就與伊朗達成的任何新協議做出決定。官員也透露，川普總統僅接受對美國有利、符合他底線的協議，重申伊朗絕不能擁有核武。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播