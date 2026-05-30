戰情室開會2小時仍未做決定 白宮：川普堅守伊朗協議紅線

美國近期與伊朗展開談判，外界關注何時能正式達成協議，美國總統川普稍早雖稱與官員在白宮戰情室召開會議，但有匿名官員透露，在戰情室的會議開了約2小時，川普仍未針對協議做出最終決定。（路透）

美國近期與伊朗展開談判，外界關注何時能正式達成協議，外媒雖陸續有消息傳出雙方即將達成協議，不過根據最新消息，美國總統川普稍早雖稱與官員在白宮戰情室開會，但有匿名官員透露，在戰情室的會議開了約2小時，川普仍未針對協議做出最終決定。

川普週五在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文重申，伊朗必須承諾永久放棄發展核子武器，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）必須立即開放且不收取任何通行費，同時也必須立即清除所有水雷，這樣一來美方就會解除對其港口的海上封鎖。

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川普也提到，他將召集幕僚在戰情室（Situation Room）開會，並會針對是否與伊朗簽署停戰協議做出最終決定。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）則透過聲明重申，伊朗與美國之間仍在持續交換訊息，但目前尚未達成最終共識，強調伊朗要觀察美方會否真正履行承諾。

不過根據《紐約時報》報導指出，有美國政府匿名官員透露，雖然總統川普暗示將會做出最終決定，但在戰情室的會議持續了約2小時，川普仍未就與伊朗達成的任何新協議做出決定。官員也透露，川普總統僅接受對美國有利、符合他底線的協議，重申伊朗絕不能擁有核武。

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