史達林4萬瓶神祕藏酒開箱！ 沙皇舊藏名酒也在內

前蘇聯領導人史達林的約4萬瓶珍稀葡萄酒收藏，本週在喬治亞首都提比里斯開箱。（路透）

前蘇聯領導人史達林的約4萬瓶珍稀葡萄酒收藏，本週在喬治亞首都提比里斯開箱。喬治亞政府計畫將這批年代最早可追溯至19世紀初的葡萄酒拍賣，所得資金將用於設立葡萄酒教育學校。

《路透》報導，這座酒窖光線昏暗，天花板垂掛著糾結的蜘蛛網，空氣中瀰漫著帶有麝香氣息的甜香。這批收藏包含法國與喬治亞稀有葡萄酒，長年由喬治亞政府持有，直到本週才首度開封。

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協助喬治亞農業部推動拍賣計畫的Gilauri Wines負責人吉勞里（Irakli Gilauri）表示，這場拍賣將有助於「讓喬治亞登上收藏家的地圖」。

喬治亞位於南高加索地區，自稱是葡萄酒的發源地，考古證據顯示，當地釀酒傳統已延續8000年。出生於喬治亞的史達林，1924年起領導蘇聯直到1953年去世，生前不僅愛喝葡萄酒，也熱衷收藏。

這批藏酒中，包括來自法國波爾多知名酒莊的葡萄酒，部分原屬俄羅斯沙皇亞歷山大三世及其子尼古拉二世。1917年俄國革命後，蘇聯沒收羅曼諾夫皇室收藏，史達林後來成為這批藏酒的保管者，並逐步加入自己喜愛的喬治亞葡萄酒品種。

一名從美國德州前往提比里斯的收藏家，看著布滿灰塵的酒瓶與裡頭琥珀色酒液，對眼前景象相當興奮。他形容，這就像電影角色印第安納瓊斯打開洞穴，「裡面可能什麼都沒有，也可能藏著寶物」。他也說，現在已經很少有事情還能被稱為歷史時刻，而這批藏酒開封，「可能就是其中之一」。

前蘇聯領導人史達林的約4萬瓶珍稀葡萄酒收藏，本週在喬治亞首都提比里斯開箱。（路透）

前蘇聯領導人史達林的約4萬瓶珍稀葡萄酒收藏，本週在喬治亞首都提比里斯開箱。（路透）

前蘇聯領導人史達林的約4萬瓶珍稀葡萄酒收藏，本週在喬治亞首都提比里斯開箱。（路透）

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