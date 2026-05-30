詐團隨便轉帳你就完了？醫師倡議「收款人入帳同意機制」引熱議

林醫師發起收款人帳戶安全倡議「建立收款人入帳同意機制」提案公共政策網路參與平台，僅2週多已有逾2000人附議，引發熱議。（翻攝自公共政策網路參與平台）

台中一名醫師因網拍住宿券，提供帳戶給買家匯款，察覺對方疑似詐騙集團後封鎖，卻遭惡意報復做詐騙帳戶，帳戶慘被列為警示戶，連帶名下所有金融帳戶也因衍生管制而無法使用，質疑警示帳戶制度過度擴張，因此發起收款人帳戶安全倡議，「建立收款人入帳同意機制」，主張陌生帳號首次匯款，應由收款人確認後再入帳，並提案公共政策網路參與平台，僅僅2週多已有逾2000人附議，引發熱議。

林醫師說，台灣現存警示帳戶將近15萬戶，許多當事人像她一樣因無辜收到詐騙款項而遭帳戶凍結，但警示解除程序時間視司法進度而定，從6個月至2年不等，警示帳戶會在2年後自動解除，卻已嚴重傷害無辜收款人的生活，只要能預防一個無辜警示戶的產生，就可以減少一個人或一個家庭承受帳戶凍結、薪資中斷、信用受損的痛苦。

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台灣目前有匯款端的收款人戶名顯示功能，這是保護匯款人不轉錯帳，不是收款人，詐騙集團仍能誘導他人將金流轉入無辜第三方帳戶，收款人對是否接受匯款毫無選擇權，一旦詐騙款項入帳，帳戶即可能遭警示，當事人卻無從事先拒絕或防範。

林醫師倡議建立「收款人入帳同意機制」，當陌生帳號首次匯款時，系統通知收款人，由收款人選擇接受、拒絕再決定是否完成入帳，就像收掛號信需要簽收一樣，收款人對匯入的錢，也應該有簽收或拒收的權利。

林醫師說，國際尚未有國家有完整的「收款人入帳選擇權」保護機制，台灣有機會成為先行者，他建議未來可透過銀行App、網銀或簡訊通知，建立類似「陌生訊息請求」的機制，對於薪轉、家人、固定客戶、已往來帳戶，可列入白名單維持便利；但對陌生帳戶首次匯款、不明來源款項、短時間異常匯入等情境，應讓收款人有權利拒絕。

該倡議在threads被熱烈討論，幾個貼文瀏覽次數逾60萬、30萬次，有網友自稱是23歲窮苦社畜，弄丟背包也不知帳戶如何流出就被警示帳戶；也有網友稱帳戶平白多了幾千元，就變警示帳戶，更有網友批詐團隨便轉帳一個不認識的人，對方就要鎖5年帳戶。

台中市法制局長李善植表示，實務上發現不少民眾遭詐騙集團惡意報復，如遭小額匯款騷擾，或是存款帳戶遭盜（冒）用，變成警示帳戶，有詐團為自己網購，卻騙人匯款，甚至有公司老闆因此生意倒閉。

由於一般警示帳戶等到判決不起訴，或等兩年期滿自動解除，想要提前解控的流程更是繁複，建議政府除了建立收款人入帳同意機制，可研議受款人供一定擔保後，可以先解除警示帳戶。

李善植提醒，網路賣家選擇合法電商平台交易，買家也要慎選合法賣家。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

林醫師提供帳戶給買家匯款，察覺對方疑似詐騙集團後封鎖，卻遭惡意報復做詐騙帳戶，慘被列為警示戶。（林醫師提供）

林醫師提供帳戶給買家匯款，察覺對方疑似詐騙集團後封鎖，卻遭惡意報復做詐騙帳戶，慘被列為警示戶。（林醫師提供）

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