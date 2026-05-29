耍特權？4私車衝玉山登山口打卡 山友問警得知真相怒了

4輛私家車進入塔塔加登山口拍照打卡。（擷取自eunice_0120/threads）

有網友踢爆，需要抽籤入山的玉山國家公園竟有4輛私家車進入塔塔加登山口拍照打卡，網友致電保安警察第七總隊第六小隊，對方卻回覆這4台車「有換證入園」。對此，玉管處說，保七六大確有核發臨時通行證程序上之疏失，將依國家公園法裁罰。保七總隊也證實，本案是劉姓警員一時基於單位情誼，逕行核發臨時通行證放行，將從嚴懲處。

網友在Threads發出一段影片，可看到4輛私家車開進塔塔加登山口，引起山友眾怒，質疑「什麼時候玉山登山口可以開私車來打卡觀光？」更扯的是，網友致電給保七六大，卻被回覆這4台車有換證入園，讓她大罵，「什麼時候有新增這條？當我們乖乖給接駁車一趟150的人是笨蛋嗎？」

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貼文曝光後，玉管處發文澄清，經查保七六大確有核發臨時通行證程序上之疏失。玉管處後續將與保七六大落實橫向聯繫與管理機制，並對未符規定之違規車輛依法裁處，以維護園區生態安全。

玉管處指出，經復查本案4部車輛之申請資格，均未符合「玉山國家公園專用道路管制注意事項」規定之核發要件，將依國家公園法第13條第7款「將車輛開進規定以外之地區」規定辦理裁罰，每部車最高可處新臺幣3000元罰鍰。

保七總隊也證實，本案是劉姓警員一時基於單位情誼，擅自核發臨時通行證給葉姓民眾一行人，才讓4輛車開進玉山登山口打卡觀光，將從嚴懲處。

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