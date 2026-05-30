川普冠名甘迺迪中心遭裁定違法 法官下令14天內移除

美國指標性文化場館「甘迺迪表演藝術中心」（Kennedy Center）因總統川普冠名引發爭議。一名聯邦法官週五（29日）裁定此舉違法，下令移除川普的名字。（法新社）

美國指標性文化場館「甘迺迪表演藝術中心」（Kennedy Center）因總統川普冠名引發爭議。一名聯邦法官週五（29日）裁定此舉違法，下令移除川普的名字。對此，川普表示，將把這個藝術機構的控制權交還國會。

綜合外媒報導，2025年2月，川普撤換甘迺迪中心董事會多名董事，並任命自己為董事，之後又經投票成為董事長。去年12月，董事會決定為該機構更名，隔天就換上川普冠名的新招牌。隨後引發藝術家取消演出，票房銷售也下滑。

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華盛頓特區聯邦地區法官庫柏（Christopher Cooper）29日裁定，董事會單方面將川普名字加到中心名稱的做法「超越了其法定權限」。他說，是國會賦予甘迺迪中心這個名稱，也只有國會能更改它，「也不能在該建築正面門廊上紀念任何其他個人。」

庫柏已下令，川普的名字必須在14天內，從該機構名稱、建築外牆、任何其他實體或數位標示，以及官方材料中移除。

法官也阻止政府為大規模整修而關閉甘迺迪中心，裁定董事會3月16日投票關閉設施的決定「資訊不足，且似乎早已預定」，未顧及其法律義務。美國政府先前宣布，整修工程將於7月開始，預計持續約2年。

裁定發布數小時後，甘迺迪中心一名發言人表示，他們將對更名命令提出上訴。川普則在社群媒體發文表示，這名法官「應該為自己感到羞恥」，他已指示政府「作出一切必要安排」，將該中心移交給國會。

川普表示，他將「與國會合作，把這個失敗的機構移交回去給他們」。他也說，「除非我能自由地做我比任何人都更擅長的事，也就是在實體、財務與藝術層面讓這個機構重振起來，否則我沒有興趣繼續這場注定無望、通往『幻想世界』的旅程。」

庫柏已下令，川普的名字必須在14天內移除。（法新社）

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