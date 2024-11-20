重點保護中共高官後代？ 北京人大附中門口傳「大批特警駐守」

有中國匿名網友投稿指出，被評為「中國國家級示範高中」的北京人大附中門口，在發生多起無差別攻擊事件後，竟然開始有中國特警在此駐守。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）

2024/11/20 17:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來頻傳多起蓄意報復社會、極為血腥的無差別攻擊事件。知名中國時事部落客「李老師不是你老師」昨（19）日透露，有中國匿名網友向他投稿指出，被評為「中國國家級示範高中」的北京人大附中門口，竟然開始有中國特警在此駐守，疑似重點保護高官後代、免遭受於無差別攻擊的行徑，引發許多網友熱議。

「李老師不是你老師」今（20）日以長達5千字的內容，整理出自去年12月以來中國境內，疑不滿中國經濟衰退、政府不公開透明，進而以暴力來報復社會的「獻忠事件」。其中，光是今年11月就發生了7起，包含廣東珠海海體育中心無差別撞人釀35死43傷、江蘇無錫技術學院無差別砍人造成8死17傷、湖南常德永安小學車輛蓄意衝撞人群等。

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不僅如此，發生「獻忠事件」的場所，又以人群偏多、固定上下課的學校居多，引起中國各地的家長擔憂。「李老師不是你老師」表示，在本月16日江蘇無錫工藝職業技術學院發生無差別砍人事件後，有中國民眾18日在北京人大附中的門口，看到多名中國特警、警車駐守在此，疑似被特別指派給該校進行維安工作。

據了解，北京人大附中在北京有10多所分校，因許多中國政商人士都是該校畢業校友，而被中國網友戲稱是權貴後代的專門學校。其中通州校區曾在2022年5月，發生過一名高二生連續2天持刀傷人，據傳至少造成2死，具體受傷人數不明，事後網路上的相關消息皆遭火速刪文、封鎖，中國官方媒體並未進行任何報導，官方單位也未公開通報。

消息一出，立即掀起網友熱烈討論，「不愧是高幹子女專屬學校」、「社會主義接班人都在里面呢」、「這回知道權貴子女都在哪上學了吧」、「這不等於給報覆社會的指明目標」、「看來是獻忠以後，開始定點防御了」、「貴族學校就偷偷摸摸第一時間配備特警！」、「特權階級的學校有特警，普通人的學校只有幾十歲的老大爺保安」。

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