土耳其2600年古碑銘文解讀成功 內文致敬「眾神之母」

土耳其境內有一座名為「獅岩」（Arslan Kaya）、擁有2600年歷史的石碑。（圖擷取自@AncientEpoch 社群平台「X」）

2024/11/20 15:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其境內一座擁有2600年歷史的古老石碑，不僅雕刻著各種圖案，還以與希臘語關係密切、已滅絕的「弗里吉亞語」 （Phrygian language）雕刻銘文，然而文字歷經千年時間的侵蝕與破壞，導致碑文內容大部分難以辨別。近日傳出，考古學家終於解讀出碑文最新內容，揭示出它是在對「眾神之母」表達致敬。

綜合外媒報導，這座名為「獅岩」（Arslan Kaya）的石碑，位在土耳其西部的古弗里吉亞地區，最早在1884年被首次被發現。報導指出，石碑上雕刻了獅子、斯芬克斯（Sphinx，傳說中的人面獅身）圖案，還有雕刻以弗里吉亞語撰寫的碑文。然而，碑文大部分內容隨時間磨損，在過去超過一個世紀的研究中，僅能辨識出4個字母。

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雖然碑文的內容長期難以解讀，但考古學家仍不斷努力進行研究，並在近日有突破性的發現。根據賓州大學教授穆恩（Mark Munn） 指出，他們的研究團隊在今年4月25日利用上午的日光進行觀察，發現此時的陰影能凸顯碑文的殘餘痕跡，幫助他們逐字識別模糊不清的碑文，再仔細比對19世紀古碑的老照片，終於解讀出新的碑文內容。

穆恩表示，他們拼出了「Materan」一詞，這是弗里吉亞語中對「眾神之母」（Mother of Gods ）的稱呼。另外，研究團隊將碑文的年代推測為西元前6世紀的前半期或中期，這正是古呂底亞帝國（Lydia）鼎盛之時，與其東部鄰邦古弗里吉亞帝國共享地區霸權；不僅如此，呂底亞帝國以發明金銀貨幣著稱，同時也深信眾神之母的重要性。

穆恩透露，研究團隊還在銘文中發現了弗里吉亞語常用的詞語分隔符號，進一步確定其語言來源與文化背景。報導指出，這一發現不僅為理解弗里吉亞語與其文字系統提供了新線索，也增加了後人對古代呂底亞與弗里吉亞文化交融的新認識。

2,600 years old inscription in Turkey finally deciphered.



A 2,600-year-old inscription in Turkey has finally been deciphered, revealing the name of a goddess known as "Materan," or "the Mother." This ancient monument, called Arslan Kaya （meaning "lion rock" in Turkish）, is… pic.twitter.com/WH7inHGjgZ — Ancient Hypotheses （@AncientEpoch） November 19, 2024

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