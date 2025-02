土耳其2600年古碑銘文解讀成功 內文致敬「眾神之母」

2024/11/20 15:06

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其境內一座擁有2600年歷史的古老石碑,不僅雕刻著各種圖案,還以與希臘語關係密切、已滅絕的「弗里吉亞語」 (Phrygian language)雕刻銘文,然而文字歷經千年時間的侵蝕與破壞,導致碑文內容大部分難以辨別。近日傳出,考古學家終於解讀出碑文最新內容,揭示出它是在對「眾神之母」表達致敬。

綜合外媒報導,這座名為「獅岩」(Arslan Kaya)的石碑,位在土耳其西部的古弗里吉亞地區,最早在1884年被首次被發現。報導指出,石碑上雕刻了獅子、斯芬克斯(Sphinx,傳說中的人面獅身)圖案,還有雕刻以弗里吉亞語撰寫的碑文。然而,碑文大部分內容隨時間磨損,在過去超過一個世紀的研究中,僅能辨識出4個字母。

雖然碑文的內容長期難以解讀,但考古學家仍不斷努力進行研究,並在近日有突破性的發現。根據賓州大學教授穆恩(Mark Munn) 指出,他們的研究團隊在今年4月25日利用上午的日光進行觀察,發現此時的陰影能凸顯碑文的殘餘痕跡,幫助他們逐字識別模糊不清的碑文,再仔細比對19世紀古碑的老照片,終於解讀出新的碑文內容。

穆恩表示,他們拼出了「Materan」一詞,這是弗里吉亞語中對「眾神之母」(Mother of Gods )的稱呼。另外,研究團隊將碑文的年代推測為西元前6世紀的前半期或中期,這正是古呂底亞帝國(Lydia)鼎盛之時,與其東部鄰邦古弗里吉亞帝國共享地區霸權;不僅如此,呂底亞帝國以發明金銀貨幣著稱,同時也深信眾神之母的重要性。

穆恩透露,研究團隊還在銘文中發現了弗里吉亞語常用的詞語分隔符號,進一步確定其語言來源與文化背景。報導指出,這一發現不僅為理解弗里吉亞語與其文字系統提供了新線索,也增加了後人對古代呂底亞與弗里吉亞文化交融的新認識。

