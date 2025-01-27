小草過年不回家團圓？ 小年夜、除夕要衝土城「陪」阿北

由小草所組成的白鐵聯盟將在今晚小年夜、明晚除夕夜發起活動，號召柯粉前往關押民眾黨前主席柯文哲的土城看守所外聲援。（民眾提供）

2025/01/27 19:34

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金、京華城等案遭起訴、羈押禁見，今年春節無緣返家過年。不過，由小草所組成的白鐵聯盟將在今晚小年夜、明晚除夕夜發起活動，號召柯文哲支持者們一同前往關押柯文哲的土城看守所外聲援柯，民眾黨也同步在柯文哲、民眾之聲Youtube頻道直播現場狀況。

白鐵聯盟在社群發起今晚、明晚兩場活動，首先是今日「北所小圍爐，陪阿北一起過小年夜」預計於晚間7時30分開始至晚間9時，現場備有簡易餐點，呼籲支持者自備餐具、座椅前往北所家屬接見的停車場集結，其文宣寫道，「當你選擇為我們負重前行，我們選擇用陪伴和支持回應你。」

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明晚除夕活動則為「星光點點、溫暖阿北」，預計於晚間8時30分起至9時50分，地點則在土城看守所，正對面紅磚道，並將在現場發放小草星光版KP小旗子。

此外，妻子陳佩琪昨在臉書發文思念丈夫，並感慨地說柯文哲被構陷的圖利、貪污罪關押在陰冷的牢房中，自己很想念柯。陳今日又於該貼文下方留言向柯喊話，「你冷嗎？過去在ICU， 不管天氣多冷、時間多晚，一通電話，你立刻騎車去醫院探視，因為你知道你的病人都是不能耽擱的。」

陳佩琪透露，一月初時不時寒流來襲，她曾提著一大袋子裝著毯子要給柯文哲，後來被北所勸離，她也決定不送入了，因為毯子都要被泡水一段時間後才會回交給柯文哲，柯還要拿去房內晾乾，室內原本濕氣就重，晾在室內對人體健康更不好。「我聽了聽，當下眼前一片模糊，已經不記得當天是怎麼回到家的......」

由小草所組成的白鐵聯盟將在今晚小年夜、明晚除夕夜發起活動，號召柯粉前往關押民眾黨前主席柯文哲的土城看守所外聲援。（民眾提供）

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