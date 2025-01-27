威力彩6.4億頭獎你中？1/27 大樂透、今彩539、春節大小紅包也開獎啦

威力彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

2025/01/27 21:04

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月27日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區:02、10、15、18、25、35，第二區：08。

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大樂透：11、22、30、35、37、38，特別號：33。

49樂合彩：11、22、30、35、37、38。

春節大紅包：10、14、25、39、41、42、43、46、47，春節小紅包：06。

今彩539：01、06、16、26、31。

39樂合彩：01、06、16、26、31。

3星彩：813。

4星彩：0458。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

大樂透春節大紅包、小紅包開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

3星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

4星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

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