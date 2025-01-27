竹東三環幫堂口槍擊命案 竹檢漏夜聲押郭男

新竹縣竹東鎮北興路三環幫堂口槍擊命案發生後第3天，新竹地檢署漏夜聲押禁見涉案且被拘提的郭姓男子。（資料照，記者黃美珠攝）

2025/01/27 23:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署今天深夜11點26分發布消息指出，針對竹東北興路三環幫堂口槍擊命案，承辦檢察官吳柏萱今晚漏夜複訊拘提到案的三環幫郭姓小弟後，認為郭男涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌疑重大並有逃亡、湮滅證據之虞，依法向新竹地院聲請羈押禁見。新竹地院則將在收案閱卷後儘速召開羈押庭作出裁定。

新竹地檢署主任檢察官、發言人黃振倫表示，竹檢基於竹東槍擊命案乃社會眾所矚目案件，認為有適度公開說明必要，所以說明檢方在指揮拘提到郭男到案後經複訊認為郭男涉嫌殺人的罪嫌重大且有逃亡、滅證之虞而向院方聲押。

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黃振倫強調，檢方將以嚴謹態度積極釐清案情，並依法追訴涉案人員、全力守護社會安寧。

這起年前震驚全國的黑幫堂口遭突襲槍擊命案，發生在上週五下午的新竹縣竹東鎮北興路、三環幫的堂口。5名蒙面男子持槍械約在當天下午4點47分長驅直入，穿過1樓的飲料批發店面後，直衝2樓或開槍射殺，或持刀砍殺三環幫大哥劉憲治等6人，隨後在4點51分即下樓上車揚長而去，造成劉憲治當場失去生命徵象，送醫後傷重不治，另5男仍在戒護就醫中。

檢警專案小組次日鎖定郭男涉嫌接應且已經潛逃到澳門，後經策動，昨天下午搭機由刑事局幹員押解返台後，於桃園機場交由新竹縣警方帶回偵訊，今晚承辦檢察官吳柏萱複訊後依法向院方聲請羈押禁見郭男。

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