三環幫大哥遭狙殺「網內互打」？小弟潛逃澳門被抓回移檢方複訊

新竹縣三環幫大哥劉憲治遭伏擊槍殺案，檢警初步朝三環幫內「網內互打」方向偵辦中。（資料照，記者黃美珠攝）

2025/01/27 20:37

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東鎮三環幫大哥劉憲治遭槍殺案，第一個落網的小弟郭姓男子歷經警方馬拉松式的訊問後，今晚近8點被依涉嫌殺人、傷害以及槍砲罪嫌重大移送新竹地檢署複訊，檢方不排除將漏夜向院方聲押禁見。

專案小組昨天下午由刑事局幹員從澳門押解疑為郭姓的小弟回台，漏夜交由新竹縣警方接手帶回釐清案情，郭男律師今早到場後才開始偵訊，但他口風甚緊，始終無法具體突破。

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外傳這名男子在這起槍擊命案中扮演接應的角色，但也有人透露他就是殺手之一，才會迅速在案發後次日就搭機離境潛逃到澳門。

但了解內情者透露，前者的可能性更大一些，甚至不排除他只是單純、負責到經國大橋下的新竹市千里路段接走棄車逃亡的5名殺手，才會大剌剌不避嫌開自家座車而被鎖定。

但對於流言與揣測，新竹地檢署堅守偵查不公開原則，連是否有人已經到案都不願正面回應。

主任檢察官黃振倫強調，專案團隊目前正積極偵辦中，為維護偵查不公開原則及確保案件順利進行，暫不便透露細節。待偵辦有初步結果或到一個適當階段後，檢方才將統一對外說明。

檢警何以如此如履薄冰？資深司法警察們分析，這起槍擊案發生在國人最重視的農曆年前，專案小組破案壓力已經很大，再加上初步研判是三環幫內「網內互打」所致，因此儘管幫內氛圍已經顯得暗潮洶湧，但幾乎所有人嘴巴都上了拉鍊且上好、上滿，檢警想要找到破口已不容易，還得防範相關人證有被滅口之虞。

而專案小組之所以會朝「網內互打」方向偵辦全案，主要還是跟劉憲治生前帶領小弟的手段和鴨霸性格有關。

知情者透露，劉憲治靠電信詐騙賺得盆滿缽滿，手下小弟雖有人搞賭場，但是賭場賺錢不如電信詐騙來得多和快，所以他並不經手，看上的是幫派中更大的權力和利益。

劉憲治有錢、也不吝花錢擺平人和事，甚至可以一邊把人往死裡打，事後又拿重金「呼呼」、「秀秀」，以致手下小弟或身邊人為了賺大錢只能強忍下來，但私心不少人卻又對他恨之入骨。這種愛恨參半的情緒，會不會就是幫內有利益衝突者手上最強大的火力？

而這正是檢方何以對專案小組下達封口令原因，新竹縣刑警大隊大隊長李奇勳案發後次日還能在記者會上泰然面對媒體詢問，昨天過後卻已「無法面對」，三緘其口，或禮貌性迴避，相應不理，同時嚴加戒備刑大內外門禁。

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