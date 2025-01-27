防灰色地帶作戰 外媒：台灣將52艘中國權宜輪列「黑名單」

我國位於基隆港外海的國際海底電纜，日前遭喀麥隆籍「順興39」貨輪拖斷，疑似中國權宜輪作祟。（法新社）

2025/01/27 19:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕我國位於基隆港外海的國際海底電纜，日前遭喀麥隆籍「順興39」貨輪拖斷，疑似中國權宜輪作祟，暴露中國對台「灰色地帶作戰」隱憂。英國《金融時報》27日指出，台灣已將52艘中國權宜輪列入黑名單，今後將追蹤及主動檢查，防範引發各國安全隱憂的「影子艦隊」。

所謂權宜輪是指船隻的持有者不把船隻掛籍於本國，而是掛籍於其他國家，這些國家通常註冊費及稅項低廉、可自由聘請廉價勞工，或無力規管非法漁業及船上勞動狀況。這種為逃避監管、以誤導的旗幟隱藏真實身分的老舊船隻數量已超過油輪，對沿海國家構成嚴重的海上和國安風險。除了「順興39」貨輪疑似拖斷台灣一條海底電纜外，波羅的海也多次發生類似事件，兇手指向中國和俄羅斯船隻。

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金融時報看到的「黑名單」顯示，台灣政府已列管52艘中國「權宜輪」，其中15艘標記為對台灣構成威脅，因為這些船隻過去1年在台灣領海停留15天（含）以上。這15艘中，涉嫌破壞海纜的船隻被歸類為「高度威脅」，4艘列為「中度威脅」，另10艘為「一定程度威脅」。台灣尤其關注懸掛喀麥隆、坦尚尼亞、蒙古國、多哥共和國和獅子山共和國旗幟航行的貨船，這些貨船的船東公司都在中國、香港或澳門註冊。

據了解，根據「東京諒解備忘錄」，在上述5國登記的船舶中，文件有問題、違反海事安全、勞工法規或規避制裁的船舶最多。一名官員表示，在北京反對下，台灣不是東京諒解備忘錄的成員，但仍「透過管道」收到該組織蒐集的問題船舶清單，從而挑選其中具有中國背景的船東，縮小名單範圍。

台灣海巡署一名官員表示，「斷纜事件提醒我們不合標準船舶帶來的風險，這對所有沿海國家都是風險，我們必須履行身為港口國家的責任。此外，我們還面臨來自中國的額外風險」。由於中國經常將商船納入軍事演習，並將漁船當作海上民兵，對爭議海域主張主權，台灣官員擔心中國船隻可能被用於「灰色地帶作戰」。

一位接近交通部航港局人士表示，台灣海巡單位過去只會對進港船舶進行抽查。23日，海巡單位首度使用新監管方法，登上船齡20年、由一家香港註冊公司擁有、懸掛蒙古國國旗的貨輪「寶順號」檢查。該船已在台灣附近怠速2個月，被列為「中度威脅」。

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