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    中共國企職員31樓墜亡 生前放棄轉任、連夜加班疑遭職場霸凌

    中國武漢中建三局（中國建築第三工程局）設計總院楊姓職員，7月從31樓墜落身亡，家屬質疑他是遭受職場霸凌。（圖擷自微博）

    中國武漢中建三局（中國建築第三工程局）設計總院楊姓職員，7月從31樓墜落身亡，家屬質疑他是遭受職場霸凌。（圖擷自微博）

    2024/11/20 14:37

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南大學建築系畢業的31歲楊姓男子，於2020年入職武漢中建三局（中國建築第三工程局）設計總院後，明明有機會到外地公務機關、國企發展，卻受到不明因素影響放棄，今年7月10至12日連續3晚通宵加班後，13日晚間於住處31樓墜落身亡，家屬如今質疑他是遭受職場霸凌，但楊男任職單位拒絕回應。

    綜合中媒報導，楊男在武漢中建三局設計總院上班後，2022年奪得總院優秀共青團員獎項，但今年4月24日他通過貴州公務員筆試後，不知為何放棄複審機會；7月8日，楊男在重慶參加事業編（拿國家經費的單位）通過筆試、面試、體檢3關，明明已經通知家人喜訊，但他又再度放棄。

    緊接著，楊男在7月10至12日通宵加班，13日晚間6時20分許就傳出他墜樓身亡的消息。這起事件雖然是在4個月前發生，但目前以關鍵詞「#31歲985畢業國企設計師墜亡，生前莫名放棄事業編」登上微博，985指的是江澤民1998年5月提出的「985工程」，選擇特定大學重點發展，湖南大學就是其中之一。

    中國網友在看到消息後議論紛紛，不少人認為這應該就是在龐大壓力下做出傻事，還有人感嘆楊男同事應該都是高級知識分子、棟樑之才，事發後卻沒人出來為其說話，真是令人失望；不過，部分網友直指同事這樣做可以理解，否則就會輪到自己遭殃。

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