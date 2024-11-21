美國會USCC建議「北約+」納台灣 專家：形同「準盟友」

台灣向美國採購的F-16V（BLK70）型戰機。（取自洛克希德馬丁官網）

2024/11/21 06:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）19日向國會提交年度報告，建議修訂「武器出口管制法」，簡化對台出口管制程序，讓台灣與「北約+」（NATO Plus）成員國享有同等軍售待遇。專家指出，美國若將台灣提升到「北約+」地位，形同將台灣認定為「準盟友」。

近800頁的USCC年度報告分為10個章節，包括美中經濟與貿易關係、美中安全關係、台灣及香港等。台灣章項下的建議共有2點，一是修改1976年「武器出口管制法」，將台灣的軍售待遇提升至與日本、澳洲、南韓、以色列和紐西蘭等「北約+」成員同級。

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根據武器出口管制法，「北約+」軍售案金額達到2500萬美元（約8.1億台幣）才需由國會批准。對台軍售需國會同意的現行門檻，為1400萬美元（約4.5億台幣）。

USCC成員、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福強調，將台灣納入「北約+」，將使台灣成為美國最重要的安全援助夥伴之一。

報告指出，台灣仍是美中衝突的潛在引爆點。北京已明確宣示，不惜動用多種手段來實現兩岸統一。儘管賴清德當選總統讓北京擔心，但中南海可能會將民進黨少數執政解讀為弱點及契機，藉由與在野黨接觸來擴大對民進黨施壓，此舉不僅涉及兩岸互動，也可能增加美中誤判的風險。

報告指出，美國可協助台灣對抗中國的「灰色地帶」行動，並提供台灣不對稱戰略所需的物資，但在快速武裝台灣方面仍面臨挑戰。美國國防工業產能的限制及交期延長，顯示按照目前的速度，台灣難以獨自獲得足夠武裝，來嚇阻或抵禦中國入侵，因此台灣將依賴美國提供嚇阻力。

大紀元報導，國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌認為，美國若將台灣提升到「北約+」地位，形同將台灣認定為「準盟友」，不僅可獲得比照北約等級的武器裝備，作戰能力也會與北約接軌，甚至還能加入北約軍工產業供應鏈。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲則指出，一旦台灣提升到「北約+」等級，未來美國對台軍售需通過國會同意的門檻，「主要國防設備」類將從現在的1400萬美元提升到2500萬美元，「國防物品或服務」類則從5000萬美元提升至1億美元，主要影響範圍在於彈藥或零附件等採購項目上，預估可減少35到70天的作業時間，加速軍售流程。

至於主戰武器方面，由於單價往往高於5000萬美元（例如F-16V單架金額為1.271億美元），相關軍售案仍需國會同意。但若台灣真的被納入「北約+」，也代表我國取得美國先進武器的順位也會提前。

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