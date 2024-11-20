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    幸運！常跟同事開玩笑「中獎就辭職」 美國女子爽領3千多萬

    美國紐澤西州女子經常跟同事開玩笑稱「中大獎就辭職」，孰料近期買了強力球彩券，兌獎驚訝發現贏得100萬美元大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    美國紐澤西州女子經常跟同事開玩笑稱「中大獎就辭職」，孰料近期買了強力球彩券，兌獎驚訝發現贏得100萬美元大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2024/11/20 14:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州女子經常跟同事開玩笑稱「中大獎就辭職」，孰料近期買了強力球彩券，兌獎驚訝發現贏得100萬美元（約新台幣3253萬元）大獎，真的夢想成真！

    綜合外媒報導，菲奧蕾（Stacey Fiore）15日於紐澤西州當地超商購入1張強力球彩券，買完數天後兌獎意外發現贏得100萬美元大獎，當下不敢相信，並重複使用彩券應用程式重新掃描彩券後確定顯示「恭喜您中100萬美元」。

    菲奧蕾領獎時透露，她經常跟同事開玩笑稱「若中大獎就辭職」，現在美夢成真反而感到不可置信。目前她與丈夫還未決定如何使用這筆意外之財，她笑說「我的孩子們聽到中獎消息也相當高興，特別是耶誕節快到了」。

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