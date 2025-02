幸運！常跟同事開玩笑「中獎就辭職」 美國女子爽領3千多萬

2024/11/20 14:43

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐澤西州女子經常跟同事開玩笑稱「中大獎就辭職」,孰料近期買了強力球彩券,兌獎驚訝發現贏得100萬美元(約新台幣3253萬元)大獎,真的夢想成真!

綜合外媒報導,菲奧蕾(Stacey Fiore)15日於紐澤西州當地超商購入1張強力球彩券,買完數天後兌獎意外發現贏得100萬美元大獎,當下不敢相信,並重複使用彩券應用程式重新掃描彩券後確定顯示「恭喜您中100萬美元」。

菲奧蕾領獎時透露,她經常跟同事開玩笑稱「若中大獎就辭職」,現在美夢成真反而感到不可置信。目前她與丈夫還未決定如何使用這筆意外之財,她笑說「我的孩子們聽到中獎消息也相當高興,特別是耶誕節快到了」。

