鄭州民工討薪無果開挖土機上街打車 遭中國公安連續開槍擊斃
〔即時新聞／綜合報導〕中國民生經濟遭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重創，「清零」與「新十條」的粗劣執行手段使社會底層茫然；鄭州14日晚間傳出一名男子駕挖土機上街攻擊車輛，遭中國公安連開多槍擊斃，消息指，駕駛挖土機者是一名民工，因為討要薪水無果，走投無路只能出此下策。
綜合中媒與目擊者上傳影像，事件發生於中國鄭州河南省鄭州市金達路、花園北路一帶，14日晚間，一名男子駕駛挖土機上街攻擊車輛，他操作挖土機不斷繞圈，打翻路邊停放的小客車，造成車輛損毀後又開始刮柏油路面，在地上磨擦出火花。
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中國公安獲報後到場阻止，現場傳出20多聲槍響，肇事男子被擊斃，中媒指公安開槍時間為當晚10時許。多段目擊影像在網路上流傳，有知情人士指，這名肇事者是一名民工，因為討要薪水無果，年節又迫在眉睫，無奈只能出此下策。中媒聲稱有一名工人前往勸阻肇事者，被波及身亡，中國公安正在調查肇事者的身份與動機。
事實上，中國基層農民工被雇主惡意扣薪、不發薪事件已是該國沉痾痼疾，2010年知名喜劇《人在囧途》便是以「農民工討薪」為核心驅動整部電影劇情。中國領導人習近平在2021年自吹自擂喊出中國已經全面脫貧，但「討薪」悲劇事實上仍在持續，民生經濟又遭「清零」重創，恐怕也難見好轉跡象。
針對鄭州這起事件，有中國網友悲傷表示，「如果只是單純的搞破壞擊殺我無話可說；如果他是因為受到不公報復社會，這是這個國家每個人應該承擔的，只是運氣原因，落在某些人身上，不要以為這次你幸運沒遇到，我想經濟環境越來越差，這樣的事情只會更多」。
突发！今晚郑州 金达路地铁口— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） December 14, 2022
一辆挖掘机在路口不停旋转并破坏周围车辆，之后被赶来的警察击毙。 pic.twitter.com/xRcxDg8f5K
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