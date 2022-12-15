為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    鄭州民工討薪無果開挖土機上街打車 遭中國公安連續開槍擊斃

    鄭州14日晚間傳出一名男子駕挖土機上街攻擊車輛，遭中國公安連開多槍擊斃。圖為其中一輛遭波及的車輛。（翻攝whyyoutouzhele@twitter）

    鄭州14日晚間傳出一名男子駕挖土機上街攻擊車輛，遭中國公安連開多槍擊斃。圖為其中一輛遭波及的車輛。（翻攝whyyoutouzhele@twitter）

    2022/12/15 15:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國民生經濟遭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重創，「清零」與「新十條」的粗劣執行手段使社會底層茫然；鄭州14日晚間傳出一名男子駕挖土機上街攻擊車輛，遭中國公安連開多槍擊斃，消息指，駕駛挖土機者是一名民工，因為討要薪水無果，走投無路只能出此下策。

    綜合中媒與目擊者上傳影像，事件發生於中國鄭州河南省鄭州市金達路、花園北路一帶，14日晚間，一名男子駕駛挖土機上街攻擊車輛，他操作挖土機不斷繞圈，打翻路邊停放的小客車，造成車輛損毀後又開始刮柏油路面，在地上磨擦出火花。

    中國公安獲報後到場阻止，現場傳出20多聲槍響，肇事男子被擊斃，中媒指公安開槍時間為當晚10時許。多段目擊影像在網路上流傳，有知情人士指，這名肇事者是一名民工，因為討要薪水無果，年節又迫在眉睫，無奈只能出此下策。中媒聲稱有一名工人前往勸阻肇事者，被波及身亡，中國公安正在調查肇事者的身份與動機。

    事實上，中國基層農民工被雇主惡意扣薪、不發薪事件已是該國沉痾痼疾，2010年知名喜劇《人在囧途》便是以「農民工討薪」為核心驅動整部電影劇情。中國領導人習近平在2021年自吹自擂喊出中國已經全面脫貧，但「討薪」悲劇事實上仍在持續，民生經濟又遭「清零」重創，恐怕也難見好轉跡象。

    針對鄭州這起事件，有中國網友悲傷表示，「如果只是單純的搞破壞擊殺我無話可說；如果他是因為受到不公報復社會，這是這個國家每個人應該承擔的，只是運氣原因，落在某些人身上，不要以為這次你幸運沒遇到，我想經濟環境越來越差，這樣的事情只會更多」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    小三通開放與否關鍵是「中國疫情」 王必勝坦言：無法評估
    2022/12/15 15:02

    小三通開放與否關鍵是「中國疫情」 王必勝坦言：無法評估
    20多歲女染疫確診隔天亡 MIS-C重症再增2例兒童
    2022/12/15 14:52

    20多歲女染疫確診隔天亡 MIS-C重症再增2例兒童

    聲寶新品發表會 實現高品質居家空間
    患者激增！北京多家醫院爆院內感染 醫護被迫帶「陽」看診
    2022/12/15 14:33

    患者激增！北京多家醫院爆院內感染 醫護被迫帶「陽」看診
    本土+16102續升仍穩定 死亡+37、境外移入+68
    2022/12/15 14:15

    本土+16102續升仍穩定 死亡+37、境外移入+68

    夯到北美巡迴 詹惟中靠它越走越廣
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播