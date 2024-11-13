禍及單身族！珠海35死車禍 中國政府將重點清查「四無人員」

中國廣東省珠海市在本月11日晚間，發生一起汽車駕駛蓄意「無差別」衝撞行人事件，造成35人死亡、43人受傷。（美聯社）

2024/11/13 20:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國單身失業無殼蝸牛族要小心！廣東省珠海市在本月11日晚間，發生一起汽車駕駛蓄意「無差別」衝撞行人事件，造成35人死亡、43人受傷。由於案情重大，又恰好發生在珠海國際航空航天博覽會前夕，驚動國家主席習近平下令必須嚴辦與徹查，又因涉嫌犯是離婚男子，當局決定全面重點清查「四無人員」。

綜合中媒報導，犯下這起重大衝撞事件的62歲樊姓男子，在駕車衝撞後一度自殘，雖被警方當場控制，但因自殘成重傷昏迷而無法偵訊，目前正在醫院進行搶救，同時院方也被中國政府下令，必須要「不計方法」救活他，好讓他接受最嚴厲的審判。珠海市公安局表示，已將男子依涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」立案偵查。

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根據警方初步調查，全案兇嫌樊男是因為對離婚後的「財產分割結果」感到不滿，才因此犯下這起案件。另外，中國近期頻繁發生無差別攻擊、蓄意報復社會型的暴力事件，且行凶者大多都是屬於「無配偶」、「無子女」、「無工作」以及「無房子」的「四無人員」，中國當局為做好風險源頭防控，將全面重點清查國內屬於這種群體的人士。

報導指出，此案造成重大人員傷亡，引起習近平「高度重視」並作出相關指示，除批評此案「性質極其惡劣」，更要求依法嚴懲凶手，並做好傷亡人員及家屬安撫善後工作。同時，習近平還要求各地區和有關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

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