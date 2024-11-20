俄外長警告「做出相應回應」 美國緊急關閉駐烏克蘭大使館

美國駐基輔大使館指出，當局獲報20日可能發生大規模空襲，目前已經關閉大使館，並指示員工避難。（法新社）

2024/11/20 15:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭19日朝俄國西部邊境布揚斯克州（Bryansk）的軍事設施發射美製長程飛彈。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄羅斯將會做出相應的回應，而美國駐基輔大使館指出，當局獲報20日可能發生大規模空襲，目前已經關閉大使館，並指示員工避難。

綜合外媒報導，俄國國防部稱烏軍使用6枚彈道飛彈打擊布揚斯克區域一處地點；根據已證實資料，使用的是美製ATACMS飛彈，碎片落在一處軍事設施內，引發火災，目前火勢已被撲滅，沒有造成人員傷亡或損失。

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拉夫羅夫在G20巴西峰會的記者會公開表示，將會把這起攻擊行動視為西方對俄羅斯戰爭的新階段，俄羅斯將會做出相應的回應，美國大使館20日向在烏克蘭境內的美國公民發出安全警報，指出大使館接獲20日可能會發生重大空襲的資訊，出於安全考量，大使館將關閉，工作人員將依指示就地避難。

大使館呼籲美國公民在空襲警報前確認掩體與防空洞位置，一旦空襲警報響起就立刻避難，並遵循當地政府與緊急人員的指示。

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