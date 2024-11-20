比協和號還狂！紐西蘭新創公司研發火箭動力飛機 突破音速紀錄

Dawn Aerospace的Mk-II Aurora是一款創新的亞軌道太空飛機，最近在飛行測試中取得了顯著成就。（圖取自Dawn Aerospace官網）

2024/11/20 19:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕紐西蘭與荷蘭合資的新創公司Dawn Aerospace宣布，其研發的火箭動力飛機Mk-II Aurora已成功完成首次超音速飛行測試，並創下多項世界紀錄。

根據該公司發布的聲明，Mk-II Aurora於11月7日在紐西蘭南島庫克山（Mt Cook）附近進行的測試中，僅用118.6秒就爬升至2萬公尺高空，打破先前保持數十年的紀錄。11月12日的測試中，飛機更突破音速達到1.1馬赫，飛行高度達25.14公里，成為自協和號（Concorde）客機退役以來，首架達到超音速的民用飛機。

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Dawn Aerospace執行長兼技術長鮑威爾（Stefan Powell）在接受美國軍事新聞網站《防務一號》（Defense One）專訪時表示，這架無人駕駛飛機的最終目標是達到3.5馬赫的速度，相當於每小時約4320公里。他強調，這項技術的突破在於飛機能在保持高度機動性的同時達到超音速，這比單純追求速度更具挑戰性。

Mk-II Aurora採用火箭引擎設計，推力重量比是噴射引擎的20倍。鮑威爾表示，這使飛機結構能更為精簡，大部分空間可用於儲存推進劑。該機型設計為可快速重複使用，每次飛行間隔最短僅需4小時。

這款飛機未來可望應用於衛星發射、高空偵察等軍事用途，以及民用航空領域。鮑威爾指出，紐西蘭開放的法規環境是促成快速研發的關鍵，該公司已完成超過50次的飛行測試。

Dawn Aerospace計劃讓這款飛機未來能在一天內兩次飛到太空邊緣，為未來太空與航太產業開創新的應用可能。

Dawn Aerospace的Mk-II Aurora火箭動力飛機引擎測試畫面。（圖取自Dawn Aerospace官網）

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