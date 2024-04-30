3小時從倫敦飛抵紐約！3倍音速核動力客機概念亮相

「超級刺」飛行速度可達音速3倍。（取自X平台帳號@ovisdesign）

2024/04/30 10:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕西班牙設計師維納爾斯（Oscar Viñals）近日公布了一款令人矚目的超音速核動力客機概念設計，名為「超級刺」（Hyper Sting）。這架飛機的飛行速度可達4287公里/小時，是音速3倍，幾乎是傳奇協和客機的2倍，短短80分鐘內可從倫敦飛抵紐約。

據《超跑金髮女郎》網站4月28日報導，「超級刺」的機身內部設計可容納170名乘客，全長100米，比協和客機多出30米。翼展更達到52米，是協和客機翼展的2倍。維納爾斯解釋稱，「超級刺」的名字源於其機身形狀，「機身將呈『大刺』形，前端非常尖銳。這將有助於控制前部氣流，並將其重新分配到中央部分和機翼上。」

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與其他概念飛機注重造型和環保性能不同，維納爾斯的「超級刺」更加關注速度和動力。

這架核動力飛機配備了兩個衝壓噴氣發動機，由小型但強大的核反應爐提供動力，以推進飛機達到驚人的速度。然而，目前該設計還處於理論階段，因為所需的冷核融合核反應爐尚未實現。

這一創新系統將使飛機能夠達到3.5馬赫的速度。馬赫是物體速度與音速之比的單位。1馬赫是音速，2馬赫是音速的2倍。而3.5馬赫的速度足以為這兩個衝壓噴氣發動機或四個下一代混合渦輪噴氣發動機提供動力。

維納爾斯表示：「協和客機是一項出色的工程成就，也是一項高尚的實驗，但它向環境排放了過多的污染物，向社區產生了過多的噪音，而且運營成本過高。」

他指出，「如今，有來自不同私營和公共機構的超音速飛行新時代項目，其中一些項目正在進行中，並可能在幾年內成為現實。超音速飛行將會回歸，但由於採用像冷核融合反應爐這樣的創新系統，可能的生產日期將在2030年之後，成本也不會便宜。」

「超級刺」的機身內部設計可容納170名乘客。（取自X平台帳號@ovisdesign）

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