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    89歲修士歐思定批傅崐萁：這傢伙走邪路、從當花蓮縣長就不行

    今年89歲的原瑞士籍天主教白冷教會修士歐思定已歸化台灣取得身分證，看不慣國民黨立委傅崐萁們把台灣變成不正常國家，簽署罷免台東立委黃建賓的二階連署。 （記者黃明堂攝）

    今年89歲的原瑞士籍天主教白冷教會修士歐思定已歸化台灣取得身分證，看不慣國民黨立委傅崐萁們把台灣變成不正常國家，簽署罷免台東立委黃建賓的二階連署。 （記者黃明堂攝）

    2025/03/09 13:52

    〔記者黃明堂／台東報導〕今年89歲的原瑞士籍天主教白冷教會修士歐思定已歸化台灣取得身分證，昨天簽署罷免台東立委黃建賓的二階連署。今天表示，動機是看不慣傅崐萁「這傢伙」，從當花蓮縣長就不行，當立委又聽命中共，把台灣搞成不正常國家，只有透過罷免國民黨立委，才能守護他的「家鄉」。

    原瑞士籍的歐思定是天主教白冷外方傳教會修士，根據台東縣府資料，他1936年出生在瑞士，白冷會在台開教10年，亟需一位專業會計人員之際，他就成為第一個來台的白冷會修士，1963年8月30 抵達台東的他，當時才27歲年輕小夥子，也於 1966 年在台宣發終身願，為台東奉獻， 2003年獲頒台東縣榮譽縣民，又於 2017歸化中華民國，成為「正港的台灣人」。

    今天是禮拜天，歐思定修士上午參加望彌撒後，獨自走在幽靜的教會長廊，因身體微恙，準備休息，但記者來訪，他耳聰目明，清晰土表達連署罷免黃建賓動機就是罷免傅崐萁。自己不再回瑞士，台灣就是他的家鄉，人雖虛弱，也要為家鄉再站出來。

    歐思定說，「這傢伙走邪路」，從當花蓮縣長開始就不行，至於細節，他現在不方便說，現在在立法院，不但聽命於中共，還大刪預算，讓政府各單位都不能好好做事，整個國家變得不正常。自己今年90歲（虛歲）了，身體也常虛弱，本該好好休息了，但實在看不慣傅崐萁們的作為，只能透過隨參與罷免連署，來表達自己的意見。

    歐思定熱愛大自然，興趣是登山、游泳，1978年創立向陽登山隊，也是環境保護先驅，1991年成立台東環境保護協會。他說，去年還有到達仁鄉登山，只要天氣暖和，也會到活水湖游泳，對這片土地充滿熱愛，希望罷免可以成功，讓台灣不再被傅崐萁們糟蹋。

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