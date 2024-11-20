驚！韓裔17歲少女通過加州律師考試 打破哥哥創下紀錄

美加州韓裔少女索菲亞（中），以17歲又8個月成為史上最年輕通過加州律師考試的應試者，打破哥哥彼得（左）17歲又11個月的紀錄，圖右為加州圖萊里郡檢察官沃德。（圖擷自Tulare County District Attorney's Office臉書）

2024/11/20 15:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太厲害了！美國加州韓裔少女索菲亞（Sophia Park），以17歲又8個月成為史上最年輕通過加州律師考試的應試者，打破哥哥彼得（Peter Park）去年所創下的17歲又11個月紀錄。

據《紐約時報》報導，索菲亞對法律的興趣似乎是從小就有，她在1歲生日抓周時選擇了法官槌，到了13歲念8年級（國一）時，索菲亞開始參加西北加州大學法學院線上課程。

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為了專注在法律上面，高一時她決定採取居家學習（不到學校）的方式，後續於2022年通過加州高中學力鑑定考試CHSPE，並在今年6月取得法學學士學位。

7月，索菲亞參加了加州律師考試，如今結果出爐順利通過，比她哥哥彼得去年創紀錄時的年齡還要年輕3個月左右。和胞兄的就職路線一樣，索菲亞已在加州圖萊里郡地方檢察官辦公室擔任助理，等到明年3月滿18歲就會加入當地的檢察官大家庭。

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