北韓夜間邊境廣播大放穿腦魔音 南韓人飽受折磨大呼吃不消

今年11月7日拍攝的照片顯示，1名男子騎單車行經南韓江華島上的南北韓邊境圍欄旁的1條道路。該島居民自今年7月起飽受來自北韓的夜間噪音折磨。（法新社）

2024/11/20 18:34

〔編譯張沛元／綜合報導〕槍聲、尖叫聲與詭異笑聲，這些都是位於南北韓邊界的南韓江華島民每晚要忍受的噪音，為坐擁核武的北韓繼空投垃圾後的最新騷擾怪招，令飽受折磨的江華島民痛苦難耐，大呼吃不消。

在北韓發動魔音穿腦攻擊前，56歲的江華島民金允秀（Kim Yun-suk，譯音）總隨蟲鳴入眠與在鳥鳴中甦醒，但如今她每晚都被有如低成本恐怖片配樂的高分貝噪音吵到睡不著。

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金允秀說，祥和的大自然之聲被噪音掩蓋，「我們（現在）只聽得到這種噪音。」江華島位於南韓漢江口的黃海，該島的最北端距離北韓僅約2公里。

從北韓試射威力更強的飛彈到狂朝南韓空投垃圾氣球，如今的邊境噪音攻擊是今年雙方關係不斷惡化的最新表現。

北韓自今年7月起天天在兩韓邊境沿線透過大喇叭對南韓進行噪音轟炸。根據親赴江華島採訪的外媒，北韓的夜間噪音放送內容，包括聽似戰場上垂死者的尖叫、槍聲、炸彈爆炸聲，以及始於深夜11時的恐怖音樂。

66歲的島民安孝哲（Ahn Hyo-cheol，譯音）說，北韓過去也曾朝南廣播，但內容主要是批評南韓領導人或美化北韓；而今卻是「鬼哭狼嚎」之類的魔音，「讓人覺得不舒服，心裡毛毛的」。

江華郡議員朴興悅（Park Heung-yeol，譯音）直言，北韓的魔音穿腦攻擊非僅限於政權宣傳，其真正目的在於折磨南韓人民。

北韓的最新噪音廣播，幾乎已達酷刑標準。英國聖安德魯大學（St Andrews University）歷史學家考克斯（Rory Cox）表示，幾乎每個政權都會使用噪音來施虐與剝奪睡眠；這種手法很平常，又因為不會在受害者身上留下痕跡而得以甩鍋。

專家表示，夜間音量超過60分貝就有增加睡眠障礙的風險，而外媒日前親赴江華島採訪時測得的深夜噪音，則高達80分貝。

37歲的江華島民安美姬（An Mi-hee，譯音）一直在吃頭痛藥，還因為長期睡眠不足導致焦慮、眼睛痛、臉部顫抖與嗜睡。

安美姬控訴她寧可遭遇水災、火警甚至地震，因為這些至少還有明確的復原時間表，但沒人知道來自北韓的夜間噪音何時會停。

另有專家表示，北韓的噪音攻擊，可能意在遏阻北韓士兵在聽到南韓的廣播後脫北。南韓向北韓播放的廣播內容，通常是韓流歌曲與國際新聞。

但南韓東亞放送藝術大學的音訊製作教授李秀容（Lee Su-yong，譯音）認為，北韓若是想藉播放噪音來蓋掉南韓的宣傳廣播，那這個用來蓋住南韓廣播的聲音，也必須是由南往北；如此一來，北韓近來朝南放送的噪音，看似不像是要蓋掉南韓廣播，而是要折磨南韓人。

今年11月7日深夜在南韓江華島拍攝的照片顯示，在島上的南北韓邊境圍欄附近的道路測得的北韓噪音音量，將近達80分貝。（法新社）

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