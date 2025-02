挺川普司法部長人選蓋茨 馬斯克：性醜聞指控「毫無價值」

2024/11/20 16:26

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國科技大亨馬斯克(Elon Musk)公開力挺美國前佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz),在蓋茨備受性醜聞爭議之際,直言這些指控「毫無價值」。

美國《新聞週刊》(Newsweek)19日報導,馬斯克在社交平台X發文,大力為蓋茨辯護:「蓋茨具備檢察總長三大關鍵資產:聰明的腦袋、堅韌的脊梁和改革的決心。他將成為美國的正義之槌,掃蕩腐敗系統,將有權勢的壞人送入監獄。」

馬斯克還直言,對蓋茨的指控「一文不值」,「在美國法律下,一個人在未被證實有罪前,均應被視為無辜」。他更點名批評現任司法部長賈蘭德(Merrick Garland)是「不正直的混蛋」,認為若能定罪,早就起訴蓋茨了。

As for these accusations against him, I consider them worth less than nothing. Under our laws, a man is considered innocent until proven guilty.



If AG Garland (an unprincipled douchebag) could have secured a conviction against Gaetz, he would have, but he knew he could not.…