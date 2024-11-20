挺川普司法部長人選蓋茨 馬斯克：性醜聞指控「毫無價值」

馬斯克11月19日於德州布朗斯維爾主持了SpaceX「星艦」第六次測試飛行的發射，並與美國當選總統川普及來賓進行了交談。（路透）

2024/11/20 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）公開力挺美國前佛州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz），在蓋茨備受性醜聞爭議之際，直言這些指控「毫無價值」。

美國《新聞週刊》（Newsweek）19日報導，馬斯克在社交平台X發文，大力為蓋茨辯護：「蓋茨具備檢察總長三大關鍵資產：聰明的腦袋、堅韌的脊梁和改革的決心。他將成為美國的正義之槌，掃蕩腐敗系統，將有權勢的壞人送入監獄。」

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馬斯克還直言，對蓋茨的指控「一文不值」，「在美國法律下，一個人在未被證實有罪前，均應被視為無辜」。他更點名批評現任司法部長賈蘭德（Merrick Garland）是「不正直的混蛋」，認為若能定罪，早就起訴蓋茨了。

As for these accusations against him, I consider them worth less than nothing. Under our laws, a man is considered innocent until proven guilty.



If AG Garland （an unprincipled douchebag） could have secured a conviction against Gaetz, he would have, but he knew he could not.… — Elon Musk （@elonmusk） November 19, 2024

這些指控源於佛羅里達州律師萊帕德（Joel Leppard）的爆料。他指稱兩名女性作證，指蓋茨在2017到2018年間曾參與5到10場「性派對」，透過行動支付平台Venmo支付性交易費用。一名證人聲稱曾目擊蓋茨在佛州一場派對上與一名當時17歲的少女發生性關係。

美國司法部早在2020年底即展開調查，2023年2月因無足夠證據而結案。蓋茨堅稱指控純屬政治操作，川普陣營也明確指出，這是「無根據的指控」，意在阻撓川普第二任期的內閣人事布局。

眾議院倫理委員會原計畫調查這起案件，但蓋茨已在11月15日辭去眾議員職務，委員會因此失去管轄權。部分共和黨議員，包括被視為建制派的德州聯邦參議員康寧（John Cornyn）仍要求公開調查報告。

值得注意的是，川普可能會透過「休會任命」方式，繞過參議院確認程序，強推蓋茨出任司法部長。

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獲提名出任美國司法部長的蓋茨（Matt Gaetz），已辭去國會眾議員職務。（美聯社）

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