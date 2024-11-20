為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    挺川普司法部長人選蓋茨 馬斯克：性醜聞指控「毫無價值」

    馬斯克11月19日於德州布朗斯維爾主持了SpaceX「星艦」第六次測試飛行的發射，並與美國當選總統川普及來賓進行了交談。（路透）

    馬斯克11月19日於德州布朗斯維爾主持了SpaceX「星艦」第六次測試飛行的發射，並與美國當選總統川普及來賓進行了交談。（路透）

    2024/11/20 16:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）公開力挺美國前佛州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz），在蓋茨備受性醜聞爭議之際，直言這些指控「毫無價值」。

    美國《新聞週刊》（Newsweek）19日報導，馬斯克在社交平台X發文，大力為蓋茨辯護：「蓋茨具備檢察總長三大關鍵資產：聰明的腦袋、堅韌的脊梁和改革的決心。他將成為美國的正義之槌，掃蕩腐敗系統，將有權勢的壞人送入監獄。」

    馬斯克還直言，對蓋茨的指控「一文不值」，「在美國法律下，一個人在未被證實有罪前，均應被視為無辜」。他更點名批評現任司法部長賈蘭德（Merrick Garland）是「不正直的混蛋」，認為若能定罪，早就起訴蓋茨了。

    這些指控源於佛羅里達州律師萊帕德（Joel Leppard）的爆料。他指稱兩名女性作證，指蓋茨在2017到2018年間曾參與5到10場「性派對」，透過行動支付平台Venmo支付性交易費用。一名證人聲稱曾目擊蓋茨在佛州一場派對上與一名當時17歲的少女發生性關係。

    美國司法部早在2020年底即展開調查，2023年2月因無足夠證據而結案。蓋茨堅稱指控純屬政治操作，川普陣營也明確指出，這是「無根據的指控」，意在阻撓川普第二任期的內閣人事布局。

    眾議院倫理委員會原計畫調查這起案件，但蓋茨已在11月15日辭去眾議員職務，委員會因此失去管轄權。部分共和黨議員，包括被視為建制派的德州聯邦參議員康寧（John Cornyn）仍要求公開調查報告。

    值得注意的是，川普可能會透過「休會任命」方式，繞過參議院確認程序，強推蓋茨出任司法部長。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    獲提名出任美國司法部長的蓋茨（Matt Gaetz），已辭去國會眾議員職務。（美聯社）

    獲提名出任美國司法部長的蓋茨（Matt Gaetz），已辭去國會眾議員職務。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播