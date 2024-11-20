川普證實！ 美國金融服務巨頭、億萬富豪盧特尼克出任商務部長

川普證實，將提名美國金融服務公司「建達」執行長盧特尼克出任商務部長。（路透）

2024/11/20 20:18

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）內閣新人事近日一一浮上檯面，有美媒昨天（19日）引述知情人士消息指稱，川普可能提名美國金融服務公司「建達」（Cantor Fitzgerald）、BGC集團（BGC Group）執行長盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長。而川普今天（20日）證實此人事案。

美國財經傳媒《CNBC》19日表示，有2名知情人士透露，川普將要提名億萬富豪、同時也是其政權移交小組共同主席的盧特尼克出任商務部長。盧特尼克一直是川普政策主張的堅定支持者，尤其是關稅措施，未來商務部料將在執行川普關稅政策上扮演關鍵角色。

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而川普在台灣時間20日凌晨透過其推出的社交平台「Truth Social」證實此項人事案，「我很興奮地宣布，建達公司執行長盧特尼克將加入我的政府擔任美國商務部長，他將負責我們的關稅與貿易事務，並直接負責貿易代表署（USTR）的工作。他作為我與范斯（J.D. Vance）交接團隊的共同主席，創建了最先進的流程與系統，他將幫助我們打造美國有史以來最偉大的政府。」

川普也特別介紹盧特尼克的生平，「盧特尼克在華爾街已經活躍超過30年，自1983年加入建達公司後迅速晉升，29歲就成為該公司的董事長兼執行長。2001年9月11日，世貿中心遭遇恐攻，建達公司有658名紐約員工不幸喪商，當中包括盧特尼克的兄弟和摯友，面對這場悲劇，他以堅韌的精神致力於紀念罹難者和援助家屬，並為未仍然在世的人帶來希望。他是全球應對悲劇的典範、是世界的榜樣，也是堅韌不拔的化身。」

「盧特尼克和建達救助基金會為911事件受難者家庭捐助1.8億美元（約新台幣58.5億），一直都致力於慈善事業的他，除了911受難者，也向恐怖主義、天災和全球緊急狀況的受害者捐贈超過1億美元（約新台幣32.5億）。他還曾經被《金融時報》和《彭博社》評為2001年『年度CEO』，並獲安永會計師事務所（Ernst & Young）頒發2010年『美國年度企業家』榮譽。另外，他還榮獲美國海軍頒發的『傑出公共服務獎章』（Navy Distinguished Public Service Award），這是美國海軍授予非軍事人員的最高榮譽。」

川普證實，將提名美國金融服務公司「建達」執行長盧特尼克出任商務部長。（圖翻攝自川普Truth Social）

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