民航超音速時代臨近！ XB-1超音速原型機試飛創新紀錄

在11月5日的第七次試飛中，這架實驗飛機達到了0.82馬赫的新最高速度，即每小時1012公里。（圖取自 Boom Supersonic專頁）

2024/11/17 14:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國超音速客機新創公司Boom Supersonic的XB-1試驗機，持續突破速度極限，朝著超越音速的目標邁進。最新一輪測試，XB-1創造了新的速度紀錄。

科學網站《IFLScience》報導，11月5日，XB-1完成第七次試飛，達到每小時1012公里的Mach 0.82高速，這代表它正快速逼近音速 （Mach 1，約時速1234公里）。儘管目前仍未完全超越音速，但連續的成功試飛顯示，XB-1正穩步朝著目標前進。

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Boom Supersonic聲明中表示，「XB-1，Boom的超音速示範機，持續朝著Mach 1的目標前進。」 他們進一步指出，這一次的試飛重點在於考驗飛機在接近音速和更高高度時的顫振包絡和座艙壓力測試，確保安全性能和操控品質。

這次飛行由該公司首席試飛員布蘭登堡（Tristan Brandenburg）駕駛，不僅刷新了 XB-1的速度紀錄，更創下7014公尺的新高度紀錄。

XB-1是Boom Supersonic公司為其更大型的「超越號」（Overture）超音速客機項目收集關鍵數據而開發的縮小版原型機。「超越號」的目標是成為退役協和式客機的21世紀繼承者，但將更具經濟效益，並擁有創新的機身設計，能將著名的音爆轉變為較小的「音砰」。這一設計突破有望使「超越號」能夠在美國領土上空執行飛行任務，這是協和式客機當年無法實現的。

雖然協和客機曾於1976年至2003年間運送旅客，但最終因超音速旅行成本高漲以及乘客需求降低而停運。2000年的法國航空4590號班機空難更是雪上加霜。XB-1計畫著重解決這些問題，力求發展出更環保的超音速飛機，減少二氧化碳排放。

美國其他超音速飛機也正在開發中，例如NASA的X-59，這架實驗機可以超越音速飛行，卻不會產生音爆。

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