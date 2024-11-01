不只7搖擺州 川賀全美民調拉鋸

美國總統拜登失言稱「川粉都是垃圾」引發爭議，共和黨總統候選人川普陣營趁勢追擊。川普10月30日在威斯康辛州綠灣（Green Bay）坐上一輛垃圾車，一邊接受拍照一邊回答記者提問，說道：「你覺得我的垃圾車怎麼樣？這輛車是為了向（民主黨候選人）賀錦麗和拜登致敬。」（美聯社）

2024/11/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕距離美國總統大選投票日僅剩最後五天之際，共和黨候選人川普及其民主黨對手賀錦麗，十月卅一日不約而同地主攻美國西南部，並皆前往七大搖擺州中的亞利桑那州與內華達州催票。民調顯示，川賀兩人在搖擺州乃至全美，仍持續拉鋸，勝負難料。白宮則表示，無論是誰在十一月五日的大選中勝出，總統拜登都會出席明年一月的新任總統就職典禮。

川普猛攻拜登失言 賀錦麗合體翹臀珍

川普在萬聖節當天一口氣走訪新墨西哥阿布奎基、內華達州拉斯維加斯附近的漢德森，以及在亞利桑那州格倫代爾與「福斯新聞」前主播卡爾森（Tucker Carlson）同台；賀錦麗則先前往亞利桑那州鳳凰城，稍後轉赴內華達州拉斯維加斯，與影歌雙棲的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲合體，爭取拉丁裔選民。波多黎各出身的羅培茲將說明她與瑞奇馬汀等拉丁裔名人為何挺賀，但不確定她是否會回應諧星辛奇利夫日前為川普暖場時，公開嘲諷波多黎各是「漂浮垃圾島」的爭議性發言。

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十月卅日，川賀同樣主攻搖擺州與同州較勁，兩人的競選行程皆始於北卡羅來納州，結束於威斯康辛州，賀錦麗還多跑了一趟賓州。賀錦麗承諾將成為「所有美國人的總統」，並迴避拜登總統就「漂浮垃圾島」之說反嗆川粉是垃圾的失言。川普則以有能力征服困住美國的邪惡勢力的救星自居，猛批民主黨人，還在威斯康辛州穿上反光背心，坐進一輛印有川普字樣的垃圾車回酸拜登，並在登台造勢時宣稱「二﹒五億美國人不是垃圾」，明顯誇大川粉人數。

差距都在誤差範圍內 形同平手

華盛頓郵報十月卅一日公布同月廿四日到廿八日在密西根州所做的民調，顯示在密州已登記選民中，川賀支持率分別為四十七％與四十五％，但在可能會投票的選民中，川賀支持率則為四十六％比四十七％，差距皆在誤差範圍內，形同平手。美國有線電視新聞網（CNN）卅日公布廿三日到廿八日於「藍牆三州」對可能投票選民所做的民調，顯示賀錦麗在密州與威州分別領先川普五與六個百分點，但兩人在賓州平手。「藍牆州」意指民主黨絕不能失守的中西部搖擺州。

英國「經濟學人」週刊卅日公布美國總統大選最新預測，賀錦麗的勝算上升六個百分點，與川普平分秋色。賀錦麗勝算提高有三大原因，包括新民調數量大增、選舉時間日益接近，以及民調結果非常接近。賀錦麗勝率微幅上升，讓她在內華達州、賓州和威州與川普平分秋色，在密州以微弱優勢領先；川普則在亞利桑那州、喬治亞州和北卡羅來納州維持小幅但明顯優勢。經濟學人十月廿一日公布的上次預測，川普再度入主白宮的機率為五十四％，超越賀錦麗的四十五％。

民主黨總統候選人賀錦麗在威斯康辛州造勢場上發表演說。（路透）

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