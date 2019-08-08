3夜不敢闔眼 高三女拍到千餘光年外「火鳥展翅」

2019-08-08 17:46

〔記者黃旭磊／高雄報導〕2019金天獎得獎作品今天出爐，高雄市高中職學生35件作品參賽，有18件獲選，其中，前鎮高中三年級劉芝妘與黃品予守候3個晚上不敢闔眼，拍到獵戶座大星雲「熾翼」獲一等獎，天體又稱火鳥星雲（M42、M43），頭部清晰交錯紅藍火焰外衣，猶如熾熱火鳥，有「火鳥展翅」稱號。

劉芝妘去年參賽也選拍獵戶座大星雲，因市區光害嚴重，作品不理想，今年1月到光害較小的杉林溪拍攝；她回憶說，忍受3晚低溫，拍到距離地球約1350光年的美麗火鳥，彷彿時間跟著暫停，疲憊與不安一掃而空，難以形容心中感動。

歐洲太空總署（ESA）去年1月公布系列獵戶座大星雲照片，星雲內正在形成新星，系列相片有著美麗色彩，但「熾翼」作品彩度更令人驚豔。

金天獎由前鎮高中地球科學老師黃翊展創辦，得獎作品從太陽拍到銀河系，有旗后炮台太陽日落軌跡、月球上詭異坑洞以及仙女座、獵戶座大星雲壯麗景觀；參展人士說，觀看照片感受到宇宙浩瀚無垠。

劉芝妘另件作品「浩瀚」獲二等獎，拍攝距離地球250光年的仙女座星系（編號：M31）。她說，星系正在誕生，加大光線並用數十張相片重疊，看到年輕星體在浩瀚銀河系中逐漸形成，耀眼動人，自己也震撼不已。

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