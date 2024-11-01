中國駭客 加拿大最全面性安全威脅

加拿大通訊安全局指出，中國政府支持的駭客已成為加國最全面性的網路安全威脅，過去5年持續入侵至少20個政府相關的網路，以蒐集通訊資料和其他「有價值」的資訊。（法新社檔案照）

2024/11/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大通訊安全局（CSE）十月卅日發布最新威脅評估報告，強調中國政府支持的駭客，如今已成為加國最全面性的網路安全威脅，中方在規模、手段和野心上皆無出其右，過去五年持續入侵至少廿個政府相關的網路，以蒐集通訊資料和其他「有價值」的資訊。

加國政府至少20單位受駭

加拿大廣播公司（CBC）報導，報告指出，中國駭客行為具有高層次的政治和商業目的，包括間諜活動、竊取智慧產權、惡意影響和跨國施壓等，其規模、手段和野心皆無人能比。中國駭客多次滲透加國聯邦、省、地區、市和原住民委員會等各級政府網路，至少廿個單位遭到入侵。儘管已知遭入侵的聯邦層級案件已獲得解決，但中國駭客可能早已投入大量時間和資源，摸透這些目標網路。

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鎖定政府網路和公職人員

報告直言，中方特別鎖定政府網路和公職人員，企圖在加中雙邊關係和商業事務中取得優勢。例如，省級和地區政府在區域貿易和商業議題上擁有決策權，包括能源和關鍵礦產等資源開採，因此是「有價值」的目標。中方蒐集的資訊也可能被用來惡意影響和干擾加國的民主機構和相關議程，並助長北京迫害異議人士、記者和海外僑民的行動，「中國政府很可能利用網路平台來協助跨國鎮壓，其中一些平台可能與中國情報和安全部門合作」。

加情報機構建議勿用TikTok

儘管該報告並未直接提及平台名稱，但加拿大安全情報局（CSIS）曾警告，不要使用廣受歡迎的短影音分享平台TikTok（抖音國際版）。前CSIS局長維格諾（David Vigneault）今年五月接受加拿大廣播公司訪問時指出，從TikTok的程式設計中可以看出，該平台蒐集的用戶資料可供中國政府使用，「中國政府有一個非常明確的策略，能夠獲取全球所有人的個人資訊」。

另一方面，該報告也將俄羅斯、伊朗、北韓和印度列為網路對手，指稱俄國駭客很可能針對加國政府、軍隊、私人企業和關鍵基礎設施網路發動攻擊；隨著加國和印度雙邊關係惡化，印度也可能實施新的網路計畫，滲透渥太華網路。在渥太華指責新德里在加國領土上策劃謀殺、勒索等暴力活動後，兩國本已緊張的關係在過去兩週急遽惡化。

知名記者建議師法台灣經驗

曾獨家揭露中國介入加拿大選舉，間接促成加國啟動外國勢力干預調查的知名調查記者庫柏向中央社表示，台灣站在抵禦中國的最前線，許多成功經驗值得加拿大學習，例如台灣的政府和民間組織在對抗網路攻擊和辨識假訊息上密切合作，國安官員也定期向立法院更新報告，並在嚴重外國干預事件時召開特別會議，可為渥太華參考。

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