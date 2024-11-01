作物被12級風掃過「趴下」！ 雲林農無奈：能收多少算多少

雲林縣部分玉米田已呈現倒伏，眼見快收成，農民無奈道「不知要損失多少了」。（記者李文德攝）

2024/11/01 14:12

〔記者李文德／雲林報導〕康芮颱風帶來強大風勢，雲林縣昨天沿海地區最大陣風一度達12級，雲林縣內玉米等高莖作物不敵強風，紛紛出現倒伏情形。就連正進入結穗期的水稻也難逃，農民無奈地說，只剩下一個多禮拜就可收成，只能收多少算多少。

昨晚康芮從雲林麥寮出海後，縣內風雨漸增，不少空曠地區都能聽見「咻咻叫」的風聲，加上半夜時分更有地震攪局，讓不少民眾難以入眠。經過一夜風雨，今早便有人著手整理家園。

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由於強大風勢，雲林縣內陸續傳出農作物倒伏情形，如現在正值二期稻作的水稻田，可見不少已結穗的稻株呈現45度倒伏。稻農無奈地說，差不多再一個多禮拜就能收成，眼看此景只能無語問蒼天，現下只能等稻田乾後收割，能收多少算多少。

另雲林縣食用玉米種植面積逾2000公頃，經過颱風強勁風勢吹打後，不少玉米株同樣出現倒伏狀況，元長、土庫等鄉鎮可見已結滿玉米穗的田園幾乎倒成一片。玉米農同樣無奈道，「不知道損失會有多少」。

縣府農業處表示，目前各鄉鎮公所正陸續回報災損速報，包括硬質玉米、食用玉米倒伏，大豆、花生、西瓜、蘆筍泡水，甘藷及芝麻葉面枯黃，呼籲農民們一有狀況可盡速向公所回報。

經過強風掃過，雲林縣部分玉米田已呈現倒伏。（記者李文德攝）

二期稻作將進入收成，但強風橫掃倒成一片，農民眼神透露無奈。（記者李文德攝）

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