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死寂恆星重燃之謎揭曉！重力點亮宇宙燈塔

示意圖，展示了一顆被強大磁場所籠罩的中子星。（取自NASA/JPL專頁）

示意圖，展示了一顆被強大磁場所籠罩的中子星。（取自NASA/JPL專頁）

2024/07/21 09:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究發現，看似沉寂的中子星（Neutron stars），有時會再次發光，而重力可能是幕後推手！這項令人驚奇的發現，為我們理解宇宙中最神秘的天體之一——中子星，提供了新的視角。

2024年7月19日，《美國太空網》（Live Science）報導了這項研究成果。研究指出，中子星是巨大恆星在生命終結時，核心坍縮形成的極高密度天體。它們的質量比太陽還大，但體積僅有城市般大小。中子星幾乎完全由中子組成，可視為宇宙最大的原子核。

這項研究由美國著名天體物理學家·薩特（Paul M. Sutter）領導的團隊提出。薩特博士在紐約市立大學斯托尼布魯克分校和費德蘭研究所擔任研究教授，長期致力於天體物理學研究。他表示，這些現象展示了中子星的潛力，成為理解宇宙深層運行機制的關鍵。

由於密度驚人，中子星的引力僅次於黑洞，強大到足以彎曲光線，使其繞著恆星運行，並加速附近物體接近光速。更令人驚奇的是，中子星並非完全中性，它們仍然帶有少量電荷。加上中子星驚人的自轉速度，它們能夠產生宇宙中最強大的磁場之一。

根據尚未經過同行評審、發表在arXiv預印本資料庫的論文，這些強大的磁場與超強重力環境相結合，可能導致一些奇特的物理現象。研究人員指出，中子星有能力發出由重力驅動的短暫而強烈的閃光，其原理類似於吉他弦的振動：當弦被撥動時，會與琴身產生共振（Resonance），大大放大聲音。

中子星的強磁場會產生大量光子（Photon），通常這些光子會散射並消散。然而，當中子星快速旋轉時，會產生重力波（Gravitational waves）——時空中的漣漪。這些重力波雖然微弱，無法從地球上直接探測，但它們能將能量從中子星傳輸到磁場所在區域，觸發光子的放大，形成共振現象，最終釋放出一陣強烈的輻射。

研究人員推測，一些如伽馬射線暴（Gamma-ray bursts）和快速電波爆發（Fast radio bursts）的奇異天體爆炸，可能是由這種重力與光子的共振驅動的。這一過程取決於重力能否有效連接並產生光子，這種情況雖然罕見，但並非不可能。

透過研究已知的中子星閃光，科學家試圖限制重力與光之間的聯繫，這些爆炸事件成為自然界的實驗室，用於測試宇宙中最不可預測的交互作用。這項研究不僅深化了我們對中子星的理解，還可能改變我們對重力和光之間關係的認識，為我們理解宇宙中最神秘的爆炸提供了新視角。

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