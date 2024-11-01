美眾院「中國特別委員會」選後恐生變 挺台議員遇強力挑戰

韓裔眾議員朴銀珠2020年進入國會後，時常為台灣大力發聲。（美聯社）

2024/11/01 16:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國新任總統人選攸關美國對中國政策走向，而新一屆國會同樣扮演重要角色。《美國之音》（VOA）1日報導，拜登任內新成立的聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」在選後可能迎來某些變數。

據報導，近年來，美國國會在制定美國對中政策方面發揮愈來愈積極的作用，本屆國會成立的眾院「美中戰略競爭特別委員會」即主導多項鎖定與北京抗衡的議案。不過，該委員會的預算授權至今年底到期。如果共和黨能在這次國會選舉後繼續控制眾院，議長強生（Mike Johnson）已表示，該委員會將延續其任務和職責。

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然而，如果眾院改由民主黨控制，新的議長可能由現任眾院民主黨團領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）出任，他至今未公開表態是否支持延續該委員會運作，為該委員會前景增添一大變數。

從目前各家民調來看，該委員會24位成員當中，大多數預計將在新一屆國會順利連任，包括委員會主席、密西根州共和黨聯邦眾議員勒納爾（John Moolenaar），以及委員會首席民主黨人、伊利諾州聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。

加州的韓裔共和黨聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）則是被認為唯一選情告急的委員會成員，她目前與越南裔民主黨候選人Derek Tran的選情正陷入膠著。

朴銀珠2020年進入國會後，時常為台灣大力發聲，並曾提出和連署多項法案確保美國軍事供應鏈完全不依賴中國產品。Derek Tran的家人為尋求庇護而從移民美國，競選期間也曾多次表達反共立場。

整體而言，中國議題不是大多數國會議員競選活動的核心，也不是選民投下關鍵一票最主要的考量，個別議員的競選結果不太可能改變國會整體對中國的政策軌跡，但可以確定的是，中國議題將繼續成為國會兩黨最關注的外交議題之一。

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