塞爾維亞火車站屋頂瞬間崩塌！至少14死3重傷還有多人受困

塞爾維亞第二大城諾維薩德的火車站出入口水泥屋頂崩塌，至少造成14死、3重傷。（美聯社）

2024/11/02 13:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞第二大城諾維薩德（Novi Sad）市中心的火車站，1日中午11時50分許發生出入口水泥屋頂突然坍塌的事故，至少造成14人死亡、3名傷者狀況嚴重，而且恐怕有不少人還埋在下面，傷亡數字可能會繼續升高。

據《美聯社》報導，諾維薩德當時天氣相當好，不少民眾從火車站進出、坐在出入口旁的長椅上，孰料水泥屋頂驟然崩塌，14名罹難者應是瞬間喪命，當中有1名6歲女童、1名北馬其頓公民，另有5人身分尚待辨認。

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這座火車站近年來做過2次整修，外界批評政府工程貪汙和草率改建造成了這起悲劇，不過，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）表示，坍塌屋頂建於1964年，不屬於近期整修的範圍。

武契奇強調，政府將調查到底並追究政治、刑事責任；總理佛契維奇（Milos Vucevic）直指這已成為塞爾維亞的「黑色星期五」，當局宣布2日為哀悼日，不少民眾都在火車站對面的街道點蠟燭致哀。

可能還有不少人被埋在下面。（美聯社）

搜救人員徹夜行動。（路透）

諾維薩德民眾致哀。（法新社）

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