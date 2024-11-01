俄朝外長會面 直言兩國部隊「關係非常密切」

俄羅斯外交部新聞司1日提供的照片顯示，俄羅外長拉夫羅夫（右）1日在莫斯科與北韓外長崔善姬寒暄。（美聯社）

2024/11/01 18:32

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）1日在莫斯科與北韓外交部長崔善姬會面，大讚俄朝兩軍關係非常密切；崔善姬則誓言北韓必協助俄羅斯攻打烏克蘭，並指控美國與南韓密謀對朝進行核打擊。

崔善姬並未提供證據來支持她對美韓的指控，但提及美韓之間的定期磋商，並宣稱美韓趁此定期磋商之便密謀攻朝。

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崔善姬說，朝鮮半島局勢隨時可能變得具有「爆炸性」，並告訴拉夫羅夫，北韓需要加強其核武庫，以及為必要時進行報復性核打擊做好完善準備。

西方國家已指控北韓派兵助俄攻烏將導致戰爭情勢升級，但俄羅斯迄今既未證實亦未否認朝兵現身俄國領土；分析家研判，北韓可能欲藉此來換取俄羅斯提供飛彈與核艦等先進技術。

崔善姬說，北韓致力在俄烏戰爭中協助俄羅斯，並稱俄國終將戰勝；拉夫羅夫則表示，俄朝兩國的軍隊與特種部隊「關係非常密切」。

拉夫羅夫在崔善姬會談後說，俄朝兩國軍隊與特種部隊之間已建立非常密切的關係，可望為俄朝兩國人民解決重大的安全目標。

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