宇宙「幽靈」現形？ 脈衝星揭開暗物質神秘面紗

暗物質不再神秘？科學家利用脈衝星測量其質量，圖為脈衝星藝術構想圖。（圖擷取自OzGrav專頁）

2024/08/04 09:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕暗物質（Dark Matter），這個佔據宇宙大部分質量卻又難以捉摸的神秘物質，一直是科學家們致力探索的目標。如今，藉由宇宙中最精準的「計時器」——脈衝星（Pulsar），科學家們似乎找到了暗物質存在的潛在證據。

脈衝星是一種高速旋轉的中子星（Neutron Star），它會像燈塔一樣發射出規律的無線電波束（Radio Wave Beam）。這些電波束就像宇宙的時鐘，精準地記錄著時間的流逝。

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然而，據《每日科技網》（scitechdaily）8月2日報導，美國聖母大學（University of Notre Dame）的約翰·洛塞科教授（John LoSecco）在分析脈衝星的電波束時，卻發現了一些異常現象：這些電波束的到達時間出現了輕微的偏差，而造成這種偏差的原因，很可能就是暗物質。

洛塞科教授的研究團隊利用了「帕克斯脈衝星計時陣列」（Parkes Pulsar Timing Array，PPTA2）的數據，這是一個整合了全球7個無線電望遠鏡觀測數據的龐大資料庫。通過分析這些數據，他們發現，大約有十幾次的脈衝星訊號，都出現了可能由暗物質造成的時間延遲。

洛塞科教授解釋說，光線在經過暗物質附近時，速度會因為暗物質的引力作用而減慢，進而影響脈衝星電波束到達地球的時間。

更令人驚奇的是，根據這些時間延遲的程度，科學家們甚至可以推算出暗物質的質量。洛塞科教授指出，其中一個暗物質團塊的質量，大約是太陽的20%。

儘管目前還需要更多證據來證實這一發現，但這項研究無疑為我們打開了了一扇通往暗物質世界的新窗口。洛塞科教授於近期在英國赫爾大學（University of Hull）舉行的國家天文學會議上發表了他的研究成果，後續也將尋找合適的期刊發表論文。

「暗物質的真實面目，至今仍是一個謎」，洛塞科教授說道，「而這項研究，則為我們提供了揭開暗物質神秘面紗的新線索。」

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