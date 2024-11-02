「充血雙眼」凝視宇宙！韋伯、哈伯望遠鏡目擊螺旋星系合併

哈伯望遠鏡和韋伯太空望遠鏡拍攝的IC 2163、NGC 2207星系組合圖，猶如一雙巨大的充血雙眼。（取自NASA官網，NASA, ESA, CSA, STScI）

2024/11/02 08:05

首次上稿 01:07

更新時間 08:05

〔編譯管淑平／綜合報導〕全球兩大太空望遠鏡：資深的哈伯望遠鏡和後起新秀韋伯望遠鏡合作，拍下兩個螺旋星系正在合併的影像，看來就像太空中一雙充滿血絲的眼睛，或者像面具，美國國家航空暨太空總署（NASA）特地選在10月31日西洋萬聖節之際發表照片。

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NASA公布這兩個螺旋星系IC 2163、NGC 2207影像，是由韋伯太空望遠鏡以中紅外線、哈伯使用可見光和紫外線拍攝的照片合成，就像太空中的巨大雙眼，形同眼瞼、瞳孔的結構清晰可見。

韋伯望遠鏡團隊在發表這張影像的聲明指出，「深深地凝視這對星系，它們看來彷彿是一張沒有肉的臉上半部充滿血液，其核心就像是一雙眼睛，用炙熱目光直瞪著宇宙無盡的黑暗」，這段描述搭配影像，使人不禁聯想到恐怖場景，非常有萬聖節氣氛。

這兩星系位於距離地球約8000萬光年的「大犬座（Canis Major）」，較小的是IC 2163星系，正與較大的NGC 2207相撞、合併，這過程預計要花10億年完成。

哈伯拍攝的紫外線、可見光影像中，藍色為充滿恆星的星系旋臂，亮橘色為星系核心；韋伯拍攝的中紅外線影像呈現的詭異白色為星塵，右下角有一八角星芒，是望遠鏡鏡片繞射產生的星忙，該處「是一片許多恆星正在快速接連形成的區域」。

NASA指出，這兩星系每年形成約24顆大小如太陽的恆星，同時，在最近幾十年內已經出現7次超新星爆炸，比銀河系平均每50年出現一次頻繁得多。

IC 2163正在緩慢地從後方逐漸靠近NGC 2207，隨著兩者彼此愈來愈靠近，預期它們的旋臂和核心將逐漸合併，形成新的、形狀重塑的旋臂，和一個更大、更明亮，「如獨眼巨人之眼般」的核心，這時這兩星系的合併之舞將平靜下來，形成恆星的速度減緩，其周圍的塵埃和氣體，也隨之逐漸冷卻下來。

哈伯望遠鏡拍攝（左）和韋伯太空望遠鏡拍攝（右）的IC 2163、NGC 2207星系。（取自NASA官網，NASA, ESA, CSA, STScI）

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