宇宙珠寶盒！ 韋伯望遠鏡捕捉60億光年外「寶石戒指」

韋伯望遠鏡捕捉60億光年外「寶石戒指」。（圖擷取自ESA專頁）

2024/07/10 16:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）再度展現其超凡實力，為人類揭示了宇宙深處的奧秘。歐洲太空總署（ESA）年7月5日發布消息，這台由美國航太總署（NASA）、ESA和加拿大太空總署（CSA）聯合運作的太空望遠鏡捕捉到了一幅令人驚嘆的宇宙影像。

太空科技網站「Space.com」9日報導，ESA這張「每週精選圖片」」展示了位於巨爵座（Crater）、距地球約60億光年的引力透鏡類星體RX J1131-1231。科學家稱這是迄今發現的最佳引力透鏡類星體之一，前景星系將背景類星體的影像扭曲成一道明亮的弧形，並創造出4個類星體影像，宛如一枚鑲嵌著寶石的戒指。

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引力透鏡效應最早由愛因斯坦預測，類似天然望遠鏡，放大了遙遠光源的影像。其原理是宇宙中所有物質都會扭曲周圍的空間，質量越大，效應越強。當光線經過極其巨大的物體（如星系）附近時，會沿著扭曲的空間傳播，看似偏離原路徑。這種效應不僅可以放大遙遠的天體，還讓天文學家研究本來過於暗淡或遙遠的天體。

科學家透過測量類星體的X射線輻射，推測中心黑洞的自轉速度，從而了解黑洞隨時間增長的重要線索。如果黑洞主要透過星系碰撞和合併而增長，它應該在穩定的盤面上積累物質，導致黑洞快速自轉。相反，如果黑洞通過多次小規模吸積而增長，它將從隨機方向積累物質，自轉速度較慢。

觀測顯示，RX J1131-1231中的黑洞自轉速度超過光速的一半，這一發現暗示該黑洞可能是透過合併而非從不同方向吸積物質來增長的。這為我們理解宇宙中超大質量黑洞的形成和演化提供了重要線索。這張圖像是由韋伯望遠鏡的中紅外儀器（MIRI）拍攝的，屬於一項研究暗物質的觀測計話的一部分。

暗物質是一種看不見的物質形式，佔據了宇宙大部分質量，但其本質至今仍是一個謎。韋伯望遠鏡對類星體的觀測使天文學家能夠以前所未有的精度探索暗物質的本質，有望解開這個困擾科學界多年的謎題，天文學家形容這次觀測就像在宇宙的珠寶盒中發現了一顆稀世珍寶。

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