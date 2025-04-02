許智傑前助理涉共諜案？ 當事人否認：就是去澳門走走

民進黨立委許智傑。（資料照）

2025/04/02 20:40

首次上稿 14:35

更新時間 20:40（新增盛姓助理回應）

〔記者李文馨／台北報導〕綠營助理傳涉共諜案，民進黨立委許智傑表示，盛姓前員工已於2022年離開辦公室，蔡姓前員工因課業問題有行蹤不明可疑之處且交代不清，已請其離職。對此，蔡姓助理傍晚接受本報訪問坦言，去年10月曾赴澳門，「但就只是去走走」，強調自己並未涉入共諜案，也未被檢調調查；盛姓助理受訪則說，「目前沒有回應」。

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立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭對岸滲透涉外洩機敏資料給中國，台北地檢署近日祕密指揮調查局將他約談到案，訊後以20萬元將他交保。另外，有媒體報導，除該案以外，另有民進黨立委辦公室助理爆出，有助理以撰寫論文為由赴澳門，但行程交代不清，經辦公室約談後請辭。

知情人士表示，許智傑辦公室的蔡姓助理為前中油公關處長兒子，其於2022年底透過介紹，並經面試到許智傑辦公室任職，職稱為秘書，但工作無涉機敏業務，皆為簡單選民服務，並協助辦公室行政庶務，包含洗杯子、傳真、影印等工作。他說，蔡入職前在某大學國家發展與中國大陸研究所就讀博士，並正在撰寫兩岸議題相關的論文。

知情人士指出，蔡姓助理去年底開始行事詭異，包含注重身材、頻繁健身、在意外表，並開始頻繁請休連假，經辦公室內部約談也交代不清，僅承認有出境，多次約談後才承認曾赴澳門，但並未表明出國原因，因此遭約談後於今年3月中自請離職。

對此，蔡姓助理今天傍晚接受本報電訪表示，他會在一年內把累積的特休假全部用完，也沒有多請假。他坦言，自己去年10月去澳門遊玩，他就是單純去走走，論文主題也還沒決定，並強調「自己並未涉入共諜案，也未被檢調調查」。

對於辦公室指控他多次隱瞞行蹤，他回應，「其實也沒有，就只有問過一次而已」，他當時就回覆自己去澳門，由於該事件對內部不太好，辦公室與他討論後，他顧全大局自請離職，「自己雖然沒有做什麼，但就是怕被別人拿來做文章。」

有關前員工涉及間諜事件，許智傑辦公室回應，為避免國人受不實訊息誤導及影響個人聲譽，在此特別聲明，盛礎纓過去因工作狀態及私人生活問題，於2022年已離開本辦公室；上個月發現前員工蔡姓助理，近期因課業問題有行蹤不明可疑之處且交代不清，已請其離職。

許智傑辦公室強調，他們對員工向來抱持信任態度，故不過問員工下班後動向，其個人行為若有涉及違法，亦請相關單位徹查，絕不寬貸。許智傑也說，相信這並非個案，小心匪諜就在你身邊，歷史正在重演，希望台灣人可以團結對抗中國共產黨。

許智傑辦公室強調，員工個人行為若有涉及違法，亦請相關單位徹查，絕不寬貸。（許智傑辦公室提供）

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