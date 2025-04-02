震後擅闖曼谷倒塌大樓搬文件 4中國男被泰國法院判「入獄1個月」

4名中國人趁違法闖入審計署施工大樓災區搬運文件，泰國法院判處4人1個月有期徒刑，罰款3000泰銖（約新台幣3089元）。（圖擷取自臉書）

2025/04/02 20:18

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4中國男擅闖曼谷崩塌大樓搬文件 到案辯稱「為保險理賠」！

擅闖中企承建倒塌大樓「搬32份文件」 4中國男被泰警逮捕

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸3月28日發生強震，鄰近的泰國首都曼谷、中企承建的審計署施工大樓應聲倒塌，造成十多人死亡。事後有4名中國男子未經許可趁亂闖入列災區的大樓廢墟，搬走大量文件，昨（1）日當地法院開庭審理，最終判處4人1個月有期徒刑，罰款3000泰銖（約新台幣3089元）。

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綜合外媒報導，中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」與「義大利-泰國發展集團」（ITD）共同承建，造價高達21.3億泰銖（約新台幣20.8億元）、還在施工中的審計署大樓，成為泰國曼谷唯一一棟在這起地震中嚴重崩壞的建築物，死傷慘重，目前仍有多人受困。

報導指出，曼谷市政府在審計署大樓倒塌後，依照泰國《災害防治法》將現場規劃定為災難控制區，除了警消或搜救人員，未經許可者皆不得擅自進入。然而，曼谷挽賜區（Bang Sue）警局上月29日接獲通報，有4名中國籍男子未經許可，私自闖進審計署大樓廢墟後方，試圖將大量文件搬離現場，目睹4人行為的曼谷洽圖洽區（Chatuchak）區公所人員質疑4人涉嫌湮滅證據，急忙通報警方到場追查。

警方當天在事故現場附近逮住其中1名男子，他自稱是負責建案的工程主管，最終4人被警方依涉嫌違反《災害防治法》帶回警局問話，事後4人雖然被暫時釋放，但警方查扣了他們從現場搬走的32份文件。經過警方檢查，這文件的內容涉及承建材、包商資料、施工審查文件、工程技術相關報告以及電力與交通工程文件等重要資訊。

警方進一步調查，確定4人確實與該公司有雇傭關係，在施工相關業務中擔任不同職務；另外，4人在3月30日接受警方傳喚，他們宣稱違反禁令的行動，是為了取得保險索賠文件，一直以來都放在審計大樓工地後方一個貨櫃裡，該貨櫃一直是他們的臨時辦公室，目前警方在審查查扣的文件，以釐清是否與大樓倒塌有關。

泰國北曼谷地方法院則在4月1日開庭審理此案，檢方指控4人違反《災害防治法》，最高可判處3個月監禁或罰款最高6000泰銖（約新台幣6178元）。法官原本判處4名被告，每人2個月有期徒刑，但有鑑於4人到案後向警方主動認罪，加上先前未有刑事犯罪紀錄，因此酌情減半刑罰，改為每人罰款3000泰銖，監禁部分改為1個月有期徒刑，且可以緩刑1年，意味著4人如果在緩刑期間無再犯行為，則不需入獄服刑。

另外，這起倒塌事故引起泰國社會與國際轟動，各界紛紛砲轟中國豆腐渣工程帶來的危害，泰國內政部已成立調查委會，總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）也發聲要求相關單位提供具體說明。中鐵十局則被抓包，將先前高調「慶祝封頂」的相關圖文和影片刪除，位在曼谷的分公司辦公室也早已人去樓空，所有職員疑似提前落跑。

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