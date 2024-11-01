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    更加成熟？相隔3個月 胡錫進微博帳號解除禁言

    胡錫進週四晚間在微博發布最新貼文，顯示其帳號在時隔3個月後解禁。（圖擷自網路）

    胡錫進週四晚間在微博發布最新貼文，顯示其帳號在時隔3個月後解禁。（圖擷自網路）

    2024/11/01 11:18

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進週四（10月31日）晚間在微博發布最新貼文，顯示其微博帳號在時隔3個月後解禁，引發關注。

    胡錫進在文中談到中國首都北京市和河北省共建的跨省大橋「廠通橋」通車，自己或將成為河北廊坊市大廠縣新的「常住人口」，有意在此「安排晚年」。

    不少中國網民留言對胡錫進回歸微博表示歡迎，稱「雖然常常罵你，但是這麼久沒見到你發微博，還是挺遺憾」。還有人打趣詢問胡的股票投資收益，問他是否在上輪中國A股大漲中解套。

    胡錫進上一則微博貼文是在7月27日下午4時許發出，內容是評論中信建設實習生炫富行為，及其背後可能牽涉的腐敗內幕。

    胡錫進7月22日曾在個人公眾號發文，評論中共20屆三中全會的會議文件，「非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用」。上述解讀引發爭議，不久就被刪除。外界普遍認為，胡錫進帳號被禁言可能與他評論中共20屆三中全會的文章有關。

    中國政法大學資本金融研究院長、知名金融財經領域部落客劉紀鵬9月4日發布視頻稱，胡錫進透露自己將在10月27日解除禁言，並說「人們又將看到一個更加成熟的胡錫進」。

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