AI加劇中國網路侵略 專家：對美國和全球構成空前威脅

美國政治學者卡尼（Chris Carney）指出，人工智慧（AI）快速發展，加劇了中國不斷升級的網路侵略。（美聯社資料照）

2024/11/02 05:44

首次上稿 01:06

更新時間 05:44

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）刊出專家的文章指出，人工智慧（AI）快速發展，加劇了中國不斷升級的網路侵略，大大增加全球網路安全領域的風險，對美國的國家安全、經濟繁榮、民主價值、社會穩定構成前所未有的威脅。

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《華盛頓觀察家報》10月30日刊出，前民主黨聯邦眾議員、賓州州立大學沃辛頓斯克蘭頓分校政治學副教授卡尼（Chris Carney）的文章說，在過去1年裡，中國網路攻擊的規模和複雜程度都大幅升級。就在幾週前，名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的老練中國駭客組織，發動了一次重大且令人擔憂的攻擊，殃及美國網路供應商，導致數千萬美國人和無數企業的數據外洩，進而暴露於潛在的中國監視之下，此次攻擊也連累美國的情報網，洩露了美國如何追蹤罪犯和防範國安威脅。

美國是在了解「伏特颱風」（Volt Typhoon）的網攻行動之後，不久發布遭「鹽颱風」的攻擊，「伏特颱風」的網攻行動是由中國政府支持的駭客發動，目的在潛入美國的關鍵基礎設施資產，包括電網、機場甚至水處理設施。聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）警告，這些特工正在預先部署，以便在未來發生衝突時，破壞美國的基本設施，有效地對美國公民造成「現實世界的傷害」。

中國的駭客攻擊所造成的經濟影響令人震驚。中國竊取智財權的行為，每年從美國經濟吸走超過5000億美元（約台幣16兆元）。正如國家反情報與安全中心（NCSC）前主任埃瓦尼納（William Evanina）所說的，這相當於「每年從美國每個4口之家拿走4000到6000美元（台幣12.8萬至19.2萬元）」。但中國的網路侵略只是故事的一半。

與此同時，美國也處於人工智慧（AI）革命中。這項新技術不僅改變了人們的生活和工作方式，而且還從根本上改變了網路安全格局。 AI一方面增強了美國檢測和回應威脅的能力，另一方面也使攻擊者能夠發動更複雜、自動化、持續和破壞性的攻擊。例如，攻擊者現在使用AI聊天機器人和工具，製作更具說服力，且更難識別的個人化網路釣魚電子郵件。

中國的網路侵略和AI進步這兩股力量的結合，引發了一場完美風暴，不僅威脅到美國的國家安全，也威脅到美國經濟繁榮和社會秩序的基礎。

因應這種雙重威脅必須採取舉國之策，以確保美國在新興技術方面處於領先地位，包括在開源等各種AI模式方面，也必須清醒地認識到，美國政府無法獨自應對這項挑戰，如果要保持領先地位並真正保護美國的網路空間，就需要依靠私部門的合作夥伴。

慶幸的是，美國擁有世界上最聰明的企業家和最具創新性的科技公司。這些創新者不僅經濟上強大，而且是美國國家網路安全的支柱。

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