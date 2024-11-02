連兩波東北季風增強！下週北部低溫不到20度

今天（2日）東北季風增強，桃園以北及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；下週一東北季風又一波再增強，下週二至下週四受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，預估北部、宜蘭溫度19至27度。（資料照）

2024/11/02 07:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（2日）東北季風增強，迎風面桃園以北、宜蘭地區及恆春半島有局部短暫雨，花東地區有零星短暫雨，新竹以南及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。由於連日降雨，前往山區須留意土石崩坍等危險。下週又有一波東北季風，北部低溫恐不到20度。

氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，預測白天高溫北部、宜蘭、花蓮約25至27度，中南部及台東為30、31度，而低溫中部以北及宜蘭為22、23度，其他地區約24、25度。另外今日中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，嘉義市今晨已出現能見度不足200公尺的現象。

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沿海天氣方面，因東北風增強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門易有8至9級強陣風，請注意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風增強，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

未來天氣方面，週日東北季風增強，桃園以北及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部地區及恆春半島有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。溫度方面北部、宜蘭21至27度，花東23至29度，中南部22至31度；澎湖24至26度、金門23至27度、馬祖21至22度。

下週一東北季風又一波再增強，下週二至下週四受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

至於溫度方面，北部、宜蘭19至27度，花蓮21至28度，中南部及台東20至31度；澎湖22至26度、金門19至27度、馬祖18至23度。另外在桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，浪高約1至2米左右，台灣海峽浪高可達3至4米。

下週五東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 25 23 ~ 29 25 ~ 31 24 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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