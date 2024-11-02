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    台鹽綠能弊案更裁2人羈押禁見 前董事長陳啟昱未到案將拘提

    台鹽3億弊案更裁，但前董事長陳啟昱尚未到案，法院已委託橋頭地檢署協助拘提。（台鹽提供）

    台鹽3億弊案更裁，但前董事長陳啟昱尚未到案，法院已委託橋頭地檢署協助拘提。（台鹽提供）

    2024/11/02 06:23

    相關新聞：台鹽綠能弊案逆轉！前總經理蘇坤煌、鴻暉負責人蘇俊仁羈押禁見

    〔記者王捷／台南報導〕台鹽綠能3億弊案，前董事長陳啟昱無故未到庭，由高雄市警旗山分局拘提，而前總經理蘇坤煌、鴻暉國際負責人蘇俊仁羈押禁見，晁暘開發公司負責人戴妤倩與前副總經理郭政瑋兩人請回，南院也在2日說明更裁理由。

    台鹽前董事長陳啟昱未依通知出庭，但他不住在台南，南院已委託橋頭地檢署協助執行拘提，並請高雄市警旗山分局執行拘提中，如果有拘提到案，就解送台南地院，以利進一步釐清案情。

    在蘇坤煌、蘇俊仁聲押禁見部分，蘇俊仁被控在鴻暉公司設立過程中進行不實驗資登記，涉嫌違反公司法及商業會計法，根據檢方聲請書指出，二人在設立鴻暉國際時登記資本不實，且疑似填製虛假會計憑證，使財務報表顯示不實。

    南院認為，蘇坤煌、蘇俊仁牽涉商業會計法第71條的相關條款，還有刑法第214條的使公務員登載不實罪。在偵訊過程中，二人供述資金來源前後不一，加上同案被告未全數到案，檢方認為他們有滅證、勾串的疑慮，羈押事由成立，因此禁止接見通信。

    郭政瑋、戴妤倩釋放的部分，檢方聲請羈押的犯罪事實指出，郭政瑋在擔任台鹽綠能副總經理期間，涉及使公司從事不利益交易，可能違反證券交易法第171條的特別背信罪、刑法第342條的背信罪，而戴妤倩在晁暘開發公司與台鹽綠能的合作過程中，被指控採取不合常規的交易手法，並涉嫌以不合理價格收取土地開發服務費。

    然而，檢方未能具體說明郭政瑋、戴妤倩二人從中獲利或導致台鹽公司、台鹽綠能公司實際損害的具體金額，聲請書中也未提出足夠證據，支持兩人的行為屬重大犯罪嫌疑，南院因證據不足，裁定郭政瑋與戴妤倩無保請回。

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