「恐怖眼睛」現身！ 韋伯望遠鏡揭示「地球2.0」或有宜居大氣層

這張照片顯示了藝術家對LHS 1140b的印象圖，說明其可能的情況：行星的一側完全是冰，而潮汐鎖定朝向其恆星的一側則有一個液態海洋和雲層區域，遺憾的是，看起來像一隻「眼球」（中），右邊的地球大小作為比較。（取自蒙特婁大學專頁）

2024/07/11 16:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類探索宇宙的終極目標之一是尋找外星生命。近日，韋伯太空望遠鏡（JWST）帶來令人振奮的新發現，可能找到了一顆與地球非常相似的系外行星LHS 1140b。這顆行星可能擁有類似地球的大氣層。LHS 1140b距離地球僅49光年，大小比地球稍大，半徑約為地球的1.7倍，且擁有與地球相似的密度。科學家們將其歸類為「超級地球」，推測它很可能由岩石和水組成。

據科學媒體《IFLScience》9日報導，科學家利用韋伯望遠鏡觀測LHS 1140b的「凌日現象」來研究其大氣層。「凌日現象」指行星從我們的角度經過其恆星前方，如同一個小黑點從恆星表面移動過去。韋伯望遠鏡可以利用光譜分析技術，分析穿過行星大氣層的光線，了解其成分。在過去一年中，韋伯望遠鏡兩次觀測到LHS 1140b的凌日現象，收集到的光譜數據顯示，這顆行星的大氣層可能以氮氣為主，與地球的大氣層非常相似。

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加拿大蒙特婁大學教授麥克唐納（Ryan MacDonald）表示，這是科學家首次在「宜居帶」的岩石行星上發現可能存在大氣層的跡象。「宜居帶」是指恆星周圍溫度適宜，液態水可以存在於星球表面的區域。對於尋找外星生命來說，擁有液態水和類似地球大氣層的岩石行星都是關鍵條件，而LHS 1140b的發現似乎讓這個夢想距離我們更近了一步。

然而，LHS 1140b也存在著與地球截然不同的特點。它可能被潮汐鎖定，始終以一面朝向其恆星LHS 1140，另一面則永遠背對恆星，陷入永恆的黑暗。這種情況就好比地球永遠只有一面朝向太陽，而另一面永遠處於黑暗之中。由於LHS 1140是一顆相對黯淡的紅矮星，LHS 1140b的大部分區域可能都是冰凍的，僅有一片面向恆星的液態海洋，讓它看起來像是個「恐怖的眼睛」。

儘管如此，這項研究仍然具有重大的意義。麥克唐納教授指出，與其他已知的「宜居帶」系外行星相比，例如TRAPPIST-1系統中的行星，LHS 1140的恆星相對穩定，這使得天文學家更容易從恆星的訊號中辨別出LHS 1140b的大氣層訊號。TRAPPIST-1系統是一個由7顆系外行星圍繞著一顆紅矮星運行的恆星系統，距離地球約39光年。其中，TRAPPIST-1f和TRAPPIST-1g兩顆行星位於該恆星的宜居帶，因此被認為是尋找外星生命的潛在目標。

更重要的是，LHS 1140b是目前已知的最接近地球、且溫度適宜維持液態水的凌日行星。這種相對較近的距離使得科學家更容易對其進行深入的研究，並尋找生命的跡象。這為未來的研究提供了寶貴的機會，可能帶來突破性的發現。

為了獲得更多關於LHS 1140b大氣層成分的數據，科學家需要對這顆行星進行更長時間的觀測。目前這項研究已獲《天文物理期刊通訊》（Astrophysical Journal Letters）接受刊登，預印本已發布在ArXiv.org網站上。

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