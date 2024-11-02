越南小天王任高雄觀光大使 呂晉宇喊「旅遊台灣、只選高雄」

高市觀光局長高閔琳邀請有百萬粉絲的越南小天王呂晉宇，擔任高雄在越南的觀光大使。（觀光局提供）

2024/11/02 10:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕2024高雄胡志明市國際觀光推介會達陣，擁百萬粉絲的越南帥氣小天王呂晉宇（Harry Lu）受邀擔任高雄觀光大使，成為全場焦點，呂晉宇更向越南鄉親喊話「旅遊台灣、只選高雄」。

高市觀光局以「新潮高雄Xin Chào Kaohsiung Wonderland」作推介會主題，10月底在越南胡志明市華麗登場，攜手高雄最頂尖觀光業者及冠軍美食職人共同行銷，積極爭取越南觀光業者青睞，規劃獨特的高雄旅遊體驗。

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觀光局長高閔琳表示，這次攜手農業局、高市旅行公會、旅館公會、觀光協會、民宿發展協會、東高雄觀光產業聯盟、糕餅公會，及旅行社、餐飲、遊樂園、伴手禮業者與優質觀光業者，組成60餘人的「高雄觀光隊」，串聯高雄觀光產業、景點、美食據點，打造all-in-one的新高雄行程。

觀光局力邀擁有百萬粉絲的越南帥氣小天王呂晉宇（Harry Lu），擔任高雄在越南的觀光大使，成為全場亮點，讓許多越南粉絲在場外高喊「帶我去高雄」。

曾在台灣就讀3年中學，對高雄相當了解的呂晉宇，除分享自己在高雄旅遊的私房景點和造訪高雄必吃美食，更表達能為故鄉台灣，特別是最熱門的城市高雄推廣觀光，非常感動也深感榮幸，已經迫不及待要向粉絲推薦「旅遊台灣、只選高雄」。

觀光局盼借助呂晉宇在越南的高人氣，大力推動高雄的觀光宣傳，吸引更多越南旅客到高雄觀光。

觀光局說明，本次推介會鎖定越南年輕客群，做為高雄旅遊推介重點與行程規劃指標；更特別以越南旅客喜歡的美食、淘金、美麗、開運等主題，介紹位於鹽埕區的奶茶一條街、金樓銀樓一條街、六龜溫泉、高雄10大財神廟，以及今年甫全線通車的輕軌路線，串連大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心等新景點地標，向越南觀光業者和當地媒體，宣傳高雄有如遊樂園般，吃喝玩樂、食宿遊購行通通滿足！

高閔琳與網紅越南強尼及妞媽（阿妞瘋胡志明）。（觀光局提供）

高市觀光局長高閔琳與華航越南分公司洪逸藍總經理（右2）、星宇航空越南分公司課長馬鈞、越南航空劉氏玉映副總（右1）及越捷航空阮氏明詩代表（左1）一起行銷高雄。（觀光局提供）

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