反對颱風假遭炎上 陳揮文再稱「颱風假是人禍」遭洗版

日前曾宣稱「不應該放颱風假」而遭到炎上的名嘴陳揮文（見圖），昨晚又發文稱「颱風假是人禍」，再度引發網友怒火。（翻攝自YouTube）

2024/11/01 12:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風「康芮」襲台，造成大小災情之餘也導致民眾傷亡，日前曾宣稱「不應該放颱風假」而遭到炎上的名嘴陳揮文，昨晚又發文稱「颱風假是人禍」，再度引發網友怒火，洗版留言砲轟「為什麼只有美國有龍捲風呢！日本下大雪也放假！都跟安全無關嗎？」、「騎車出門上班了嗎？」

陳揮文上月29日在節目《飛碟晚餐陳揮文時間》中宣稱，這幾年放颱風假的做法是錯的，並指颱風假會導致國家社會進步變緩慢，且領日薪的勞工們更因此沒有薪資，同時放假也會影響到服務業、餐飲業、團膳的業者，停班停課成為虧錢的其中因素，因此呼籲政府將颱風假取消，此話一出引發網友質疑。

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不過雖然遭到網友批評，陳揮文依然「堅持己見」，昨晚又在臉書以大大的文字表示「颱風是天災，颱風假是人禍，It goes without saying（無庸置疑）」，他也提到「只要多一個人，願意思考這問題，我被謾罵，沒關係的。」

該文PO出也再度引發網友砲轟，不少網友PO出災情畫面，質疑他「你在颱風天上班的影片呢？」、「今天騎車出門上班了嗎？」、「颱風天還要員工去上班那才是人禍，偷換概念」、「一個公司損失一個員工可能不算甚麼，但一個家庭少了一個支柱，你說呢？」、「我還想問，為什麼只有美國有龍捲風呢！日本下大雪也放假！如果你講的很對，為何被噴！」、「美國颶風來時還不是也放假，就有人因颱風出去死人了，在那邊嘴砲」，還有網友直言「你是股票來不及賣嗎？」、「你這張嘴可以負責任嗎？」、「笑死講錯話在那邊硬拗」

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