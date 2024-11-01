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    中央推「班班有鮮奶」 中市議員指「閉門造奶」讓師生好忙

    議員楊大鋐、黃佳恬、林昊佑（左起）指班班喝鮮奶政策讓師生好忙。（記者蔡淑媛攝）

    議員楊大鋐、黃佳恬、林昊佑（左起）指班班喝鮮奶政策讓師生好忙。（記者蔡淑媛攝）

    2024/11/01 12:25

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央推動「班班有鮮奶」政策上路，台中市多名議員今天文教業務質詢指，班班有鮮奶是「閉門造奶」，讓師生好忙，因為缺乏冷鏈保存，不論鮮奶何時配送到校，師生上課或做什麼事，就要立刻領取、馬上喝，造成師生很大的壓力，選擇喝保久乳也是一次帶多罐回家喝不完，喪失喝鮮奶美意。

    黃佳恬、楊大鋐、林昊佑指班班有鮮奶讓師生好忙，教育局長蔣偉民表示，鮮奶因為冷鏈運送與保存，建議在30分鐘內飲用完畢，目前全市240所公立國小僅17所選擇鮮乳，其他233所選擇備保久乳，也與學校營午餐招標不同要增加人力來分發，政策上路1個月，預計在近期學校會議估討論，提出具體改善措施，至於下學期是否持續鮮奶政策，則視中央規定。

    黃佳恬、楊大鋐、林昊佑再指，選擇喝保久乳的學生，許多家長也反映孩一次帶好幾罐回家，不但重量重，帶回也只喝一罐，其他就丟給家人喝，也喪失喝牛奶的美意，而有乳糖不耐症或選擇喝豆奶的學生，目前也因缺貨，一直未領到。

    蔣偉民回應，依規定這次學期會提供喝44次豆奶，會在學期末補足44瓶，也會建議學校適度分發。

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